Сочи. ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Правительство приняло решение компенсировать часть стоимости туров по России в форме своеобразного кэшбека. Туристы смогут получить назад от 5 до 15 тысяч рублей при оплате тура картой «Мир».

При этом во многих российских регионах уже сейчас почти столько же туристов, сколько было в это время в прошлом году, а в соцсетях появляются снимки переполненных пляжей. Куда, как и за сколько поехали туристы по России этим летом?

Премьер-министр Мишустин подписал в среду распоряжение о частичной компенсации расходов туристов. По нему правительство выделит Ростуризму из резервного фонда 15 млрд рублей. Они пойдут в качестве субсидии акционерному обществу «Национальная система платежных карт» (НСПК) - это оператор карт «Мир».

Эта система будет работать следующим образом:

Турист, который решит поучаствовать в программе, должен зайти на сайт мирпутешествий.рф (Russia.travel), выбрать предложение одного из партнеров и перейти на его сайт. Там он выбирает тур на странице, созданной специально под акцию, оформляет поездку и оплачивает с использованием карты «Мир». Соответствующая страница уже появилась на сайте.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), тур можно будет купить и на сайте туроператора. Для этого компании должны к августу создать соответствующие страницы на своих ресурсах, а также указать перечень предложений турпродукта в период с 15 августа до 20 декабря 2020 года.

При покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту туриста вернется от банка-эмитента фиксированная сумма пять тысяч рублей. Для туров в ценовом диапазоне стоимостью от 50 до 75 тысяч рублей «кэшбек» на карту туриста будет равен уже 10 тысячам рублей, а для туров с ценником выше 75 тысяч рублей - 15 тысяч рублей.

Всего туры с таким кэшбэком будут доступны, по данным АТОР, в 55 регионах. В первую, более многочисленную группу, входят 44 субъекта - на туры туда можно будет получить возврат с 15 августа по 20 декабря 2020 года. В список, в частности, вошли Карелия, Ленинградская область, Сахалинская область и Камчатский край.

Более популярные курортные направления, например, Краснодарский край, оказались во втором списке. Туры туда будут субсидироваться в низкий сезон - с 1 октября до 20 декабря. В эту группу также попали, например, Алтайский край, Калининградская область, а также Крым и Севастополь (эти регионы были аннексированы Россией в 2014 году).

До этого Ростуризм также объявлял о поддержке чартерных программ в регионах, в которые раньше ездили только индивидуальные туристы. В частности, чартерные рейсы с конца июня выполняются из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга в Калининград, 5 июля прилетел первый чартерный рейс из Москвы в Бурятию, 19 июля - в Хакасию. 18 июля стартовала программа перевозки туристов регулярными рейсами на Алтай из Москвы и Петербурга.

Рост спроса на внутрироссийский туризм

Многие туристы ждали, что Россия с 15 июля откроет границы и авиасообщение с другими странами будет восстановлено. Но фактически этого не произошло.

Большая часть туристов, раньше предподчитавших заграницу, все же переориентировались на поездки внутри России. По оценке директора АТОР Майи Ломидзе, лишь около 30% туристов, которые раньше ездили за рубеж, ждут открытия границ.

С начала июля в большинстве российских регионов официально открылся туристический сезон. Спрос на перелеты на самые популярные направления начал расти еще раньше. Среди самых востребованных регионов ассоциации туроператоров и агрегаторы билетов называли Краснодарский край, Крым, санатории и дома отдыха Московской и Ленинградской области, Санкт-Петербург и Калининградскую область.

По подсчетам агрегатора авиабилетов Aviasales оказалось, что из всех бронирований за первые 19 дней июля среди клиентов сервиса 26% пришлось на билеты в Москву, 10% - на билеты в Санкт-Петербург, а 8% - на билеты в Сочи.

Тем не менее, по данным сервиса Biletix, в целом объем продаж авиабилетов по внутренним направлениям c 10 по 20 июля оказался на всего 6,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как отметил в разговоре с Би-би-си вице-президент АТОР Владимир Канторович, одним из объяснений такой статистики может быть то, что в этом году больше людей выбрали самостоятельные путешествия на машине. Они готовы на переезды длиной в несколько дней, так как они боятся заразиться в самолете.

Косвенно это можно увидеть по сообщениям в новостях об огромных пробках на трассах, которые идут с российского юга, отмечает Канторович.

На каких направлениях билеты пользуются повышенным спросом, а инфраструктура с трудом выдерживает приток туристов?

Краснодарский край

По данным Biletix, 1-10 июля 2020 года рост бронирований авиабилетов в Сочи вырос в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако средний чек на авиабилеты из российских городов в Сочи снизился с 10 451 до 9 764 рублей, то есть на 7%.

Если авиабилеты стали в среднем дешевле, то турпакеты и номера в гостиницах явно подорожали.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), минимальные цены турпакетов на российский юг с заездом с 25 по 31 июля поднялись по сравнению с предыдущим июльским замером (вылеты 19-24 июля) на 15-20%. «Это нормальное явление для нынешнего, "сдвинутого" по времени, сезона - его пик еще впереди», - говорится в материалах ассоциации.

Согласно данным турагентств ассоциации, средняя стоимость фактически купленных турпакетов на юг России с вылетом в конце июля выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23-27% в зависимости от направления.

По данным сервиса бронирования отелей Ostrovok.ru, средняя стоимость бронируемой ночи на июль-август по всем категориям размещения в Краснодарском крае по сравнению с летом 2019 выросла сильнее всего из популярных регионов - на 39%.

Помимо дороговизны туров есть и другая проблема: по данным АТОР, ажиотажный спрос привел к дефициту мест в объектах с питанием типа «все включено» или «полный пансион» на юге России. Многие такие отели забронированы на весь август.

«Большинство туристов, многие из которых "меряют" отдых по зарубежным стандартам, в первую очередь стремятся забронировать эти более комфортные варианты. Все это приводит к росту средней цены реально приобретаемых туров по сравнению с прошлым годом», - пишет АТОР.

Отели, гостиницы и санатории Сочи, достигли загрузки в 90%, а отели премиум-сегмента на сегодняшний день загружены полностью, сообщал ТАСС со ссылкой на городскую администрацию. Там ожидали, что в августе средняя загрузка объектов размещения увеличится до 95%.

По данным портала Tourdom, 75% вариантов размещения в Сочи недоступны для бронирования на первую неделю августа. Это следует из статистики, которую Booking.com показывает пользователям при пользовании системой. По состоянию на 20 июля сервис предлагает разместиться в основном в хостелах и апартаментах.

В соцсетях появились видео больших очередей на Красной поляне в Сочи и заполненных пляжей. Загрузка инфрастуктуры на юге России действительно высокая, отмечает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, однако пока она вполне справляется.

Вышел и охренел от количества народа, желающего подняться наверх pic.twitter.com/IkrijKNkET — Spy (@_BigTool4u) July 15, 2020

По мнению заместителя генерального директора компании «Росюгкурорт» Валерия Сычева, действительно сильнее обычного загружены муниципальные пляжи. Одна из причин заключается в том, что по новым нормам ведомственные санатории не пускают на свои пляжи тех, кто не проживает на их территории. Соответственно, отдыхающие отправляются на городские пляжи.