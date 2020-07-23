Питерский "Зенит" повторил рекорд московского "Спартака" 21-летней давности

В заключительном туре РПЛ сезона-2019/20 "Зенит", досрочно ставший чемпионом России, в гостях одержал волевую победу над "Ростовом" со счетом 2:1.

Питерцы выиграли чемпионат с отрывом от преследователей в 15 очков, это также рекорд чемпионатов России. Предыдущее достижение также принадлежало "Зениту" и датируется сезоном-2011/12, когда команда оторвалась от второго места на 13 баллов.

Кроме того, футболисты с берегов Невы выиграли турнир с лучшей разницей мячей в истории РПЛ. В 30 матчах ими было забито 65 мячей и пропущено 18, разница: "+47". В сезоне-2014/15 у питерского клуба разница была "+41", а у казанской команды "+41" - в сезоне-2009. Рекорд чемпионатов России принадлежит "Спартаку" - "+63" в сезоне-1993.