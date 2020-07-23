Власти Финляндии рассмотрят коронавирусные ограничения на въезд и выезд из страны

13 июля Финляндия открыла свои границы для граждан 17 европейских стран и смягчила ограничения, касающиеся въезда в страну из 11 неевропейских государств.

На сегодняшнем заседании правительства будет рассмотрена ситуация с эпидемией коронавируса в разных странах, и на основании последних данных будет решаться вопрос о смягчении или ужесточении ограничений.