Чт, 23.07.2020
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Власти Финляндии рассмотрят коронавирусные ограничения на въезд и выезд из страны

Паромы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

В четверг, 23 июля, правительство Финляндии соберется для рассмотрения ограничений, касающихся въезда и выезда из страны в условиях пандемии коронавируса, пишет YLE.

13 июля Финляндия открыла свои границы для граждан 17 европейских стран и смягчила ограничения, касающиеся въезда в страну из 11 неевропейских государств.

На сегодняшнем заседании правительства будет рассмотрена ситуация с эпидемией коронавируса в разных странах, и на основании последних данных будет решаться вопрос о смягчении или ужесточении ограничений.

Ранее правительство решило, что ограничения могут быть сняты с поездок в страны, где число новых заражений за последние две недели было максимум 8 случаев на 100 000 жителей.

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