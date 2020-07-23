Власти Финляндии рассмотрят коронавирусные ограничения на въезд и выезд из страны

В четверг, 23 июля, правительство Финляндии соберется для рассмотрения ограничений, касающихся въезда и выезда из страны в условиях пандемии коронавируса, пишет YLE.
13 июля Финляндия открыла свои границы для граждан 17 европейских стран и смягчила ограничения, касающиеся въезда в страну из 11 неевропейских государств.
На сегодняшнем заседании правительства будет рассмотрена ситуация с эпидемией коронавируса в разных странах, и на основании последних данных будет решаться вопрос о смягчении или ужесточении ограничений.
Ранее правительство решило, что ограничения могут быть сняты с поездок в страны, где число новых заражений за последние две недели было максимум 8 случаев на 100 000 жителей.