«Сырные короли» закрывают магазины, но наращивают прибыль

Торговая марка Juustukuningad принадлежит голландской семье во главе с Эрвином Вассенааром. За восемь лет предприятие стало крупнейшей торгующей сырами сетью в Эстонии, которой принадлежат 16 магазинов. Если ранее была выбрана стратегия увеличивать количество магазинов, то в прошлом году все изменилось.

Новой целью стало снижение количества магазинов, но при этом увеличение узнаваемости торговой марки посредством продажи франшизы. Это означает, что предприятие само не управляет торговыми точками, а ищет в Эстонии бизнесменов, которые хотят, используя их бренд и товары, открывать магазины. Кроме того, фирма хочет больше продавать свой товар в интернете, а также со своим ассортиментом сыров выходить на крупные розничные сети.

Закрытие маленьких магазинов, вероятно, снижает оборот Juustukuningad, но увеличивает прибыльность. Так произошло и в прошлом году: с оборотом в 2,35 млн евро было заработано почти 125 000 евро чистой прибыли. В позапрошлом году эта сумма была куда скромнее — 36 200 евро.

Осенью прошлого года фирма Juustukuningad запустила на инвестиционной платформе Funderbeam кампанию, чтобы получить от инвесторов 300 000 евро. Деньги нужны были для того, чтобы приобрести новые холодильники, которые позволили бы за раз приобретать большее количество сыра, а потом продавать его розничным сетям. Попадание на прилавки обычных магазинов является для Juustukuningad одной из важнейших целей. В итоге фирма получила от инвесторов 228 000 евро, что на четверть меньше, чем планировалось.