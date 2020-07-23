На Муху спасли человека, перевернувшегося на каяке

21 июля в 13.52 центр тревоги был проинформирован о том, что человек, который путешествовал на каяке, перевернулся в миле к северу от Кесселай в проливе Муху. Каяк был полон воды, и волна были высокими. Согласно полученной информации, нуждающийся в помощи человек целый час висел на каяке без термобелья, что ускорило охлаждение. Температура воды была около 19 градусов.

Для координации спасательной операции был подключен морской центр наблюдения. Члены Морского общества спасения Муху Индрек Аллманн и Элвис Андерсоо отправились в Кесселай в поисках утопающего. Мужчины разделились на поиски вокруг острова, чтобы охватить как можно более широкую область. Поиски были затруднены высокими волнами и сильным ветром.

В 14.37 Элвис обнаружил каяк, плывущий в море, и помог пострадавшему забраться на свою лодку. Супруга Индрека Аллмана отвезла медработника на остров, чтобы оказать первую помощь пострадавшему. Вызывать скорую помощь не было необходимости, и после спасения человек был благополучно доставлен в Виртсу. Судно EVA-320 Морской администрации достало каяк из воды и доставило судно в Виртсу.