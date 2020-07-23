Чт, 23.07.2020
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Международная автобусная транспортная компания Eurolines прекратит существование

Автобус Eurolines

ФОТО: Caro / Bastian/Caro / Bastian

Международная автобусная транспортная компания Eurolines со штаб-квартирой во французском Нантере будет ликвидирована. На рынке автобусных перевозок она просуществовала 35 лет и стала символом недорогих поездок по Европе, пишет Euronews.

Компания была выкуплена немецким предприятием Flixbus в апреле прошлого года, но из-за пандемии коронавируса ее финансовое положение окончательно пошатнулось.

Представитель профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" Мохамед Бессауд говорит: "Средний возраст сотрудников компании — 45 лет. У многих из них опыт работы превышает 20 лет. И в ближайшие две недели они станут безработными".

Адвокат сотрудников Eurolines говорит, что компания Flixbus намеревается занять место на рынке и пытается уволить около 30 человек без выплаты соответствующих компенсаций под предлогом кризиса, вызванного пандемией.

В 2018 году выручка Eurolines составила 49 миллионов евро.

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