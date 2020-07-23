"Сгорела футболка, бутсы были раздроблены": вратарь рассказал об ударе молнии

"Я этот день не помню, к сожалению. Точнее, к счастью, потому что всю эту боль я не почувствовал. Помню только, что я вышел из дома и уже очнулся в больнице. Первыми я увидел врачей. Они мне сообщили, что случилось. Потом уже увидел родителей, они мне тоже все рассказали, показали видео", - цитирует Заборовского "Матч ТВ".

Молния поразила Заборовского 4 июля во время тренировочного занятия. Тренер команды Антон Басов оказал пострадавшему первую помощь, сделав ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Скорая приехала через восемь минут. Футболист был переправлен из Орехово-Зуева в больницу в Люберцы, где был помещен в реанимацию и введен в искусственную кому. Через несколько дней спортсмен пришел в себя. Он уже выписан из больницы.