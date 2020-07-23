ФОТО ⟩ Компактный модульный дом во французских Альпах

Сделав акцент на единении с природой, архитекторам и инженерам удалось создать оригинальный объем с минимальным набором функций. Сборный корпусный модуль предназначен для жителей городов, ищущих спасения от бетонных джунглей в дикой природе.

ФОТО: hqroom.ru

На площади всего 18 квадратных метров расположены спальня, душевая, туалет и гардеробная. Главным элементом объекта является окно LUMICENE® с изогнутым стеклом и алюминиевой рамой, скользящей между двумя направляющими, позволяя внутреннему пространству плавно трансформироваться в зону отдыха на открытом воздухе. В закрытом состоянии LumiPod — это удобный и защищенный кокон, полностью погруженный в природу.

ФОТО: hqroom.ru

Мечта заказчика о собственном высококлассном гостиничном номере в окружении природы осуществилась. Расположенный на высоте 1 000 метров над уровнем моря, в самом сердце соснового и дубового леса, LumiPod предлагает панорамный вид на горы и гармонично вписывается в пейзаж.

ФОТО: hqroom.ru

Внешняя облицовка LumiPod выполнена из пихты Дугласа, а в интерьере использовали древесину натурального дуба и войлочную ткань из шерсти мериноса.

Модуль LumiPod спроектирован и изготовлен в Лионе, Франция, и в течение двух дней собран на месте.