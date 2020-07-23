Фото ⟩ Просто и интересно: переделываем интерьер на даче

Кровать под потолком, фальш-камин и немного иронии — InMyRoom рассказывает об интересных идеях западных дизайнеров и советует, как превратить ваш загородный домик в стильное семейное гнездышко.
У профессиональных дизайнеров можно подсмотреть много интересного для оформления собственной небольшой дачи. Смотрите подборку из восьми интерьерных идей, которые стоит взять на заметку.
1. Спальня под потолком
Размеры вашей дачи оставляют желать лучшего, и на полноценную спальную зону не хватает места? А может, вы хотите организовать дополнительную гостевую спальню? Подумайте о размещении кровати под потолком! Не очень новая идея, прямо скажем: это уже дачная классика. Но внимания заслуживает.
2. Растительные принты
Даже если вашу дачу окружает пышная зелень, в ее интерьере будут уместны растительные принты. Они особенно выигрышно смотрятся на фоне общей нейтральной цветовой гаммы и прекрасно сочетаются с яркими акцентами.
3. Имитация камина
Если вы не являетесь счастливым обладателем камина на даче, создайте его имитацию — фальш-камин. Он придаст обстановке тот самый уют и шарм загородной жизни, которого мы ждем от дачного отдыха.
4. Ироничные обои
Даже если интерьер вашей городской квартиры довольно сдержан, попробуйте дать волю фантазии при оформлении дачного интерьера. Как насчет необычных обоев с ироничным рисунком?
5. Открытое хранение на кухне
Дача — это чаще всего место для семейного отдыха. Чтобы вас не напрягали бытовые мелочи, организуйте интерьер максимально комфортно.
Сделайте ставку на открытое хранение на кухне: это позволит разместить все необходимое в зоне быстрого доступа и сэкономит время на поиски нужной утвари в ящиках и шкафчиках.
6. Сочетание активных принтов
Сочетание в интерьере сразу нескольких довольно активных узоров и принтов — актуальный тренд. Благодаря этому приему пространство выглядит более интересным и объемным.
Стоит, однако, применять смешение орнаментов аккуратно: не сочетайте более двух-трех активных оттенков и объединяйте акценты нейтральным фоном.
7. Семейные фотоснимки
Индивидуализацию пространства никто не отменял, и старые фотоснимки будут весьма уместны в интерьере вашей семейной загородной резиденции.
8. Домашняя библиотека
Оставьте телевизор и гаджеты для городского досуга, а на даче организуйте домашнюю библиотеку. Устроиться с книгой в уютном кресле, заварить вкусный чай и, никуда не спеша, погрузиться в чтение. Звучит здорово, не правда ли?
Подробно о каждой из этих восьми идей читайте ЗДЕСЬ.