Чт, 23.07.2020
Непродуманная ликвидация сланцевой промышленности повлечет за собой большую социальную катастрофу. Алексей Евграфов

Анастасия Коваленко одержала двойную победу в Италии

Анастасия Коваленко.

ФОТО: Erakogu

Анастасия Коваленко, которая в начале июня покинула ряды Социал-демократической партии, дважды победила на начавшейся на минувших выходных в Мисано итальянской мотосерии Yamaha R3.

Впервые в своей спортивной карьере Коваленко за день приняла участие в двух заездах и впервые выиграла оба в женском зачете. Кроме того, Коваленко заняла второе место в зачете YSS.

В этапе было 32 участника, в том числе три женщины. В общем зачете Коваленко пришла к финишу первого заезда 22-й, а второго 23-й.

Следующие соревнования в рамках трехэтапной мотосерии Yamaha R3 пройдут в августе в Муджелло.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ