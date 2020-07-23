Анастасия Коваленко одержала двойную победу в Италии

Анастасия Коваленко, которая в начале июня покинула ряды Социал-демократической партии, дважды победила на начавшейся на минувших выходных в Мисано итальянской мотосерии Yamaha R3.
Впервые в своей спортивной карьере Коваленко за день приняла участие в двух заездах и впервые выиграла оба в женском зачете. Кроме того, Коваленко заняла второе место в зачете YSS.
В этапе было 32 участника, в том числе три женщины. В общем зачете Коваленко пришла к финишу первого заезда 22-й, а второго 23-й.
Следующие соревнования в рамках трехэтапной мотосерии Yamaha R3 пройдут в августе в Муджелло.