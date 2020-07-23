Как я провел лето

Мы видим новость о том, что смертность в Петербурге достигла рекордной отметки за последние девять лет – при десятикратном росте «внебольничных пневмоний». Затем нас радуют результатами опроса, согласно которому первым делом, как только откроют границы, петербуржцы намерены приехать в Таллинн и Нарву. И все это на фоне периодически звучащих мнений о том, что границу с Россией необходимо открыть как можно скорее. Чудесная идея. Очень по-человечески понятная: у кого семьи, у кого деньги, у кого-то просто инстинкт самосохранения недоразвит.

Или вот еще можно уехать в какую-нибудь европейскую страну, в которой незадолго до этого массово хоронили людей, а к лету спохватились, что без туристов как-то совсем не выжить; впечатлиться тамошними предосторожностями, вернуться и потребовать, чтобы все здесь носили маски. Потому что там так делают все. Ничего, что статистика заражений и смертности чуть-чуть разная. Мы всегда можем ее скорректировать, если съездим куда-нибудь еще. Или примем еще пару самолетов с зараженными гастарбайтерами на борту (хотя некоторые паникеры робко намекают, что можно было бы тщательнее тестировать их до вылета и без соответствующих бумаг не выпускать).

С двухнедельной самоизоляцией, необходимой после посещения некоторых стран, тоже все далеко не просто: ответственные туристы путаются, безответственные не заморачиваются, в то время как турфирмы требуют отмены существующих ограничений (поскольку они все равно не работают), а школы понемногу задумываются о том, что учебный год – по крайней мере, частично – может снова пройти удаленно. Чего, честно говоря, очень хотелось бы избежать.