Март Хельме хочет выяснить, кто стоит за утечкой проекта Закона об иностранцах

«Сильный ажиотаж вызвал ранний проект законопроекта, просочившийся в прессу. В моей папке лежит заявление в инспекцию по защите данных, в которым мы просим расследовать этот случай», - отметил Хельме.

По его словам, нельзя сказать, чтобы речь шла о государственной тайне, но документ все же обладал пометкой «для внутриведомственного использования».

«Если есть пометка, что документ для внутриведомственного использования, то это значит, что он для внутриведомственного использования. Он не для передачи журналистам. Эти утечки организованы злонамеренно, но они никак не влияют на работоспособность правительства», - заявил Хельме.

Хельме подчеркнул, что прошедшее в четверг обсуждение образовательной и трудовой миграции было конструктивным. «Никто не угрожал, никто не кричал», - сказал он.

«Все министры хотели бы максимально продвинуться в своих сферах. Мы движемся вперед по этому вопросу», - заявил он.

Во вторник Хельме сказал, что в СМИ попала первоначальная версия проекта закона об иностранцах.