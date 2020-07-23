В Кремле не увидели ничего неожиданного в британском докладе

"Нет, ничего не было. Да, и собственно, ни для кого не было", - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Пескова уже спрашивали об отношении Кремля к этому докладу еще до его публикации.

"Даже если в этом докладе будут содержаться некие эфемерные обвинения, бьюсь об заклад уже сейчас, что они не будут на чем-либо основываться, это будут очередные голословные обвинения", - заявил он тогда.

Песков выразил надежду на то, что хотя бы в этот раз, после богатого опыта союзников Великобритании с расследованиями о вмешательстве, которые привели к отрицательным результатам - не подтвердили ничего, будут документы, лишенные голословных обвинений и намеков.