В Кремле заявили, что не узнали ничего неожиданного для себя из опубликованного во вторник доклада о якобы имеющемся российском влиянии на британскую политическую жизнь.
"Нет, ничего не было. Да, и собственно, ни для кого не было", - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Пескова уже спрашивали об отношении Кремля к этому докладу еще до его публикации.
"Даже если в этом докладе будут содержаться некие эфемерные обвинения, бьюсь об заклад уже сейчас, что они не будут на чем-либо основываться, это будут очередные голословные обвинения", - заявил он тогда.
Песков выразил надежду на то, что хотя бы в этот раз, после богатого опыта союзников Великобритании с расследованиями о вмешательстве, которые привели к отрицательным результатам - не подтвердили ничего, будут документы, лишенные голословных обвинений и намеков.
Авторы опубликованного во вторник доклада полагают, что Великобритания в настоящее время является одной из главных целей российской разведки на Западе. "Великобритания является одной из главных целей российской разведки на Западе, особенно, учитывая твердую позицию Великобритании против недавней российской агрессии и ответа на атаку в Солсбери, к которому под руководством Британии присоединилось международное сообщество", - говорится в нем.