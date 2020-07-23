Картина дня: посла РФ вызвали на ковер, виртуальные домогательства и ликвидация Eurolines

Международная автобусная транспортная компания Eurolines прекратит существование

Международная автобусная транспортная компания Eurolines со штаб-квартирой во французском Нантере будет ликвидирована. На рынке автобусных перевозок она просуществовала 35 лет и стала символом недорогих поездок по Европе. Читать далее...

Эстонский Instagram-аккаунт проливает свет на сотни случаев виртуальных домогательств

К сожалению, в ходе виртуального общения люди говорят друг другу то, что не осмелились бы сказать лицом к лицу. Анонимный Instagram-аккаунт See Pole Okei («Это не хорошо») начал публиковать скриншоты сообщений, которые получают женщины в Эстонии, общаясь с мужчинами. Эти сообщения наглядно показывают, что женщинам часто приходится терпеть навязчивые предложения мужчин, откровенные ругательства и даже угрозы. Читать далее...

Эстонские путешественники в растерянности: в какой же ситуации нужно оставаться в самоизоляции?

В связи с разразившейся в этом году эпидемией коронавируса жители Эстонии основательно пересмотрели свои отпускные планы. Кто-то решил отдохнуть на родине или отправиться к южным соседям, но есть и те, кто в ближайшее время планирует посетить дальние страны. В связи с постоянно меняющимися правилами путешественники не всегда понимают, кто и когда должен оставаться в самоизоляции по возвращении домой. Читать далее...

Как я провел лето

"Рвение, с которым многие после открытия границ устремились за рубеж, удивляет не меньше, чем те, кто, побывав в странах с куда более серьезной эпидемиологической обстановкой, говорят о необходимости более жестких мер в Эстонии", - пишет в своем мнении Олеся Лагашина.

МИД Эстонии вызвал посла России на ковер

Сегодня, 23 июля, на пресс-конференции правительства министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил, что выразил протест против российской интерпретации истории отношений стран Балтии с Советским Союзом и распорядился в связи с этим вызвать на ковер посла РФ в Эстонии. Читать далее...

«Сырные короли» закрывают магазины, но наращивают прибыль

Сеть магазинов Juustukuningad OÜ, специализирующаяся на продаже сыра, пошла по пути закрытия торговых точек и увеличения продаж франшизы. План сработал, поскольку в прошлом году прибыль компании увеличилась в три с половиной раза. Читать далее...

Эстонский миллионер продает эксклюзивную виллу

Осужденный за попытку выманивания денег у Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA), но избежавший тюрьмы бизнесмен-миллионер из юго-восточной Эстонии Эгрит Вийткин (39), продает в Выру виллу, которая носит титул самого красивого дома Эстонии. Читать далее...

Маари Пыйм: наша страна движется в направлении полиции нравов и тоталитаризма

Идеология, импортируемая Фондом в защиту семьи и традиций (SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks, SAPTK), оказывает чрезмерное влияние на государственные решения, пишет координатор социальных проектов Маари Пыйм.

Март Хельме хочет выяснить, кто стоит за утечкой проекта Закона об иностранцах

Глава МВД Март Хельме сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что утечку черновика проекта Закона об иностранцах будет расследовать Инспекция по защите данных. Читать далее...

Счастливчик сорвал джекпот в Bingo Loto: выигрыш составил почти 600 000 евро

В состоявшемся в среду вечером розыгрыше Bingo loto был разыгран джекпот. Сумма выигрыша составила 595 765,70 евро. Читать далее...

Пострадавшая в тяжелой аварии пассажирка скончалась в больнице