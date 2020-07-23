Галерея: победившая коронавирус жительница Эстонии отметила столетие

Айно Картус — полная жизненных сил, стойкая женщина, которая уважает хороший юмор. «Юмористическая жилка, интерес к жизни и доброта должны быть», - перечисляет составляющие секрета долгой жизни юбилярша. Хотя Картус передвигается на инвалидном кресле, у нее хорошее здоровье, она читает газеты и смотрит телевизор.

Картуш, вынужденная прожить в Сибири 17 лет, была искренне удивлена прибывшим по почте поздравлениям из столицы. «Интересно, что даже президент вспомнила обо мне. Она приятная и умная женщина», - сказала Картус.

Красивые букеты цветов и теплые пожелания лишили слов многое повидавшую даму. «В связи с сегодняшним днем у меня нет слов, одни эмоции. Через неделю, может быть, придет в голову, что я хотела бы сказать, - сказала юбилярша, принимая цветы. - Благодарю вас от всего сердца».

По словам изучавшей в молодости фармацевтику Картус, на празднование дня рождения к ней пришли ровесники: гости 98 и 102 лет.