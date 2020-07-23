Галерея: победившая коронавирус жительница Эстонии отметила столетие

Проживающая в Центре сестринства и ухода Рави в Пярну Айно Картус отметила вчера, 22 июля, свой сотый день рождения. Утром, еще до того, как сын приехал за матерью, чтобы в кругу близких отметить юбилей, пожилая дама принимала поздравления от работников Пярнуской больницы и центра по уходу, пишет Pärnu Postimees.
Айно Картус — полная жизненных сил, стойкая женщина, которая уважает хороший юмор. «Юмористическая жилка, интерес к жизни и доброта должны быть», - перечисляет составляющие секрета долгой жизни юбилярша. Хотя Картус передвигается на инвалидном кресле, у нее хорошее здоровье, она читает газеты и смотрит телевизор.
Картуш, вынужденная прожить в Сибири 17 лет, была искренне удивлена прибывшим по почте поздравлениям из столицы. «Интересно, что даже президент вспомнила обо мне. Она приятная и умная женщина», - сказала Картус.
Красивые букеты цветов и теплые пожелания лишили слов многое повидавшую даму. «В связи с сегодняшним днем у меня нет слов, одни эмоции. Через неделю, может быть, придет в голову, что я хотела бы сказать, - сказала юбилярша, принимая цветы. - Благодарю вас от всего сердца».
По словам изучавшей в молодости фармацевтику Картус, на празднование дня рождения к ней пришли ровесники: гости 98 и 102 лет.
В апреле Картус выздоровела от потрясшей весь мир болезни — COVID-19. После получения положительного теста на коронавирус ее отправили в Пярнускую больницу. У нее не было иных характерных симптомов кроме усталости. Как она заболела, Картус не знает.