Старейшина рассказывает ⟩ Кто жил на улице Роху в Пельгулинне

Улица Роху, 11, полуподвальный этаж, квартира номер пять. Здесь в детские годы жил известный певец Тынис Мяги. Окна этой квартиры до сих пор закрыты ставнями, видимо, чтобы вода не затекала в окна во время частых дождей. В одной из передач на ERR певец рассказывает о своем детстве и книгах, которые он читал в то время.

Мяги вспоминает Пельгулинн и первый день одного из Певческих праздников, когда шел такой сильный дождь, в полуподвальной квартире на улице Роху воды было по колено. Дождь начался, как обычно это бывает, неожиданно, книги не успели поднять повыше, и их потом пришлось сушить во дворе. Тем, кому сегодня жизнь в таком доме может показаться идиллической, Ярвелайд напоминает, что в советское время эти дома были разделены на крошечные квартирки, где было так мало места, что они напоминали ульи.

Автор истории улиц Пельгулинна Яак Юске написал об улице Роху так: «Роху соединяет Пельгулинна с Кельмикюла. Улица начинается в Кельмикюла на улице Техника, проходит под железнодорожным виадуком, пересекает улицы Сауэ и Теллискиви и заканчивается на улице Хярьяпеа. Улица Роху идет с юго-востока и северо-запад и имеет длину около 500 метров. Свое название улица получила в 1900 году. Ее немецкое название - Gras-Strasse, а русское - Травяная улица».

Первоначально улица Роху заканчивалась на Теллискиви, но после завершения в 1926 году строительства виадука, она была продлена до улицы Техника и соединяла Пельгулинн с центром города. Вдоль улицы Роху вы можете увидеть самые старые жилые дома в Пельгулинне, которые являются великолепными образчиками архитектуры 1930-х годов.