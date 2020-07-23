111 членов «Отечества» создали объединение внутри партии: Кая Каллас хвалит их и предлагает сотрудничать

По словам Каллас, решение членов «Отечества» показывает, что внутри партии идут дискуссии о том, какое направление она должна выбрать и находится ли она при правильном правительстве.

«На словах «Отечество» и Эстонская консервативная народная партия правые, но на деле — нет, если вы посмотрите на то, что делает правительство», - прокомментировала Каллас, добавив, что считает позитивными то, что идет обсуждение.

«Во-вторых, мне было интересно читать все те мысли (в манифесте — прим.ред.), что, к примеру, они хотят единообразной налоговой системы. Это то же, за что борется Партия реформ. В любом случае было бы разумно, чтобы в дальнейшим они занимались вопросом налоговой системы с нами, потому что при нынешнем правительстве это сделать невозможно», - добавила Каллас.

Председатель Партии реформ заявила, что час истины настанет осенью, когда правительство начнет принимать тяжелые решения, а в парламенте начнутся голосования. «Посмотрим, как они будут себя вести, - сказала Каллас. - Может быть, есть другое правительство, которое более сочетается с правосторонним направлением. Нам естественно решение членов «Отечества» очень нравится и мы поддерживаем его, потому что их идеи подходят Партии реформ».

Зачем члены партии отделились?

Манифест подписали 111 членов партии «Отечества», в том числе Михаил Лотман, Сийм Кийслер, Тоомас Тынисте, Тийна Интелманн, Михкель Кюбар, Андрес Лайск, Тийт Матсулевич, Агу Лайус, Прийду Пярна, Эла Томсон, Кристина Мяртин и др.

По словам одного из инициаторов объединения, депутата горсобрания Таллинна Кайдо Кукка, в последние годы ценности, которые до сих пор были залогом успеха Эстонии, начали подвергать сомнению. «Выбор, который мы сделаем сейчас, определит, сможем ли мы удержаться на стезе свобод и благополучия и служить примером другим или же мы превратимся в серое окуклившееся государство на периферии Европы», - сказал Кукк.

«Объединение правых считает, что Эстония должна быть успешным государством с открытой экономикой, где существенная ответственность возложена на самих людей — государство не должно вмешиваться при любой возможности, чтобы учить предприятия действовать, а людей — жить», - добавил он.

По оценке учредителей объединения, в Эстонии классические правые взгляды регрессируют — Партия реформ отказалась от правостороннего мировоззрения, а новые партии являются либо левыми, либо крайне популистскими. Партия «Отечество» должна предложить альтернативу и объединить вокруг себя правосторонних избирателей.