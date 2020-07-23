Фото ⟩ На Украине снова захват заложников: полтавский террорист удерживает начальника полиции и едет в Киев

Во время задержания подозреваемый достал гранату РГД-5, выдернул чеку и схватил за руку полицейского, заявив, что взорвет гранату, если его не отпустят. После переговоров злоумышленник согласился обменять удерживаемого сотрудника на начальника Департамента уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна. Отмечается, что последний сам попросил отпустить рядового сотрудника, предложив себя в качестве заложника.

Подозреваемому также по его требованию предоставили служебный автомобиль, на котором он отправился в сторону Киева, пишет издание "Полтавщина". Его сопровождают полицейские автомобили. Представитель полиции Полтавской области Роман Гришин сообщил "112 Украина", что злоумышленник полиции известен, он подозревается в серии угонов.

Портал News24UA со ссылкой на журналиста Андрея Павловского сообщает, что полтавский угонщик - Роман Скрипник 1988 года рождения, ранее осужденный за хранение и сбыт наркотиков. Также сообщается, что он участвовал в АТО (антитеррористической операции) на востоке Украины.

РИА "Новости" со ссылкой на полицию сообщает, что главное требование угонщика - не отправлять его в тюрьму снова. Губернатор Полтавской области заявил, что выполнить это требование невозможно, правоохранительные органы готовы к силовому решению, угрозы жителям нет.

В Полтаве введена спецоперация "Гром". Патрульная полиция оцепила место происшествия. Жителей Полтавы просят быть крайне осторожными и обходить территорию проведения спецоперации, сообщает РБК-Украина.

Председатель Полтавской областной госадминистрации Олег Синегубов сообщил, что правоохранители ведут с террористом переговоры и пытаются уговорить его сдаться. При необходимости правоохранительные органы готовы применили силовой сценарий решения конфликта.

"Область находится под полным нашим контролем, никакой угрозы для местного населения нет. Никто не позволит преступнику идти в сторону других областей или населенных пунктов, тем более школ, детских садов, больниц и тому подобное. Сейчас они движутся не нагруженными автотранспортом путями", - сказал Синегубов в эфире телеканала "Наш".

Утром 21 июля ранее судимый уроженец России Максим Кривош захватил заложников в автобусе в Луцке. Он удерживал их около 12 часов, выдвигая невнятные требования к властям. Мужчина был вооружен, во время переговоров и передачи воды заложникам он сделал выстрел, когда около автобуса находился первый замглавы Нацполиции Евгений Коваль. Он не пострадал.