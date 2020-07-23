Смертельно опасный тренд в Эстонии: родителей призывают проверить в соцсетях список друзей детей

Неизвестный в маске героя мультфильма Уолта Диснея Гуфи в соцсетях просится в друзья к детям и подросткам, используя псевдоним Jonathan Galindo. Когда заявку одобряют, жертве отправляют ссылку, на которой находятся опасные для жизни задания для проверки на смелость.

В Facebook несколько аккаунтов под именем Jonathan Galindo. ФОТО: kuvatõmmis: facebook.com/ui.trup

В случае невыполнения заданий «Гуфи» угрожает детям жуткими последствиями, и даже смертью. Это может оказать сильное психологическое влияние на детей и подростков со слабой психикой.

Родителям рекомендуется следить за поведением детей в социальных сетях и еще раз напоминать, чтобы дети не принимали запросы о дружбе от незнакомых людей, даже если кандидат в друзья выглядят как невинный герой мультфильма.

Конечно, родитель должен отреагировать, если заметит у ребенка резкие перемены в настроении и появление на теле следов от причинения себе вреда или какие-либо самодельные символы неизвестного происхождения. Модель поведения «Гуфи» напоминает несколько лет назад распространявшихся в социальных сетях Момо и движение «Синий кит», которые многих молодых людей довели до смерти.