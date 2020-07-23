В Германии проведут эксперимент, чтобы изучить схему распространения коронавируса на концертах

Также всех участников попросят продезинфицировать руки флюоресцентным санитайзером, чтобы ученые могли после концерта определить, на каких поверхностях передача вируса была наиболее вероятной, пишет NEWSru со ссылкой на The Guardian . Для этого они планируют использовать ультрафиолетовое излучение.

Эксперты также рассчитывают визуализировать распространение заболевания при помощи дым-машин и аэрозолей. Возможную схему они попытаются предсказать заранее на основе сгенерированных компьютером моделей. Таким образом ученые попытаются понять, возможно ли возобновление крупных культурных и спортивных мероприятий, намеченное на осень. Результаты эксперимента они надеются представить в начале октября.

Выступления пройдут под контролем ученых из Университета имени Мартина Лютера Галле-Виттенберга. В рамках научного проекта Restart-19 из бюджета земель Саксония и Саксония-Анхальт выделено 990 тысяч евро. Для участия в исследовании специалисты собирают 4000 добровольцев.

Чтобы концерты не стали источниками новой вспышки коронавируса, зарегистрированные добровольцы получат набор для самостоятельного тестирования и пройдут проверку в кабинете врача или в лаборатории за 48 часов до начала концерта. Тем, кто не сможет предъявить отрицательные данные теста на коронавирус, будет отказано во входе. На выступлениях добровольцы будут в масках.

В Лейпцигском концертном зале будут разыграны три сценария посещения концертов. В первом из них зрители будут посещать концерт, проходя через два главных входа, прежде чем занять свои места. Во втором, оптимизированном сценарии толпа будет проходить через восемь входов, чтобы облегчить смешивание, и половина мест на трибунах будет недоступна. При третьем варианте на концерт попадут только две тысячи зрителей, которым будет предписано строго соблюдать социальную дистанцию.