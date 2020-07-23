Задержаться в Эстонии не получится: правительство договорилось о внесении поправок в Закон об иностранцах

По словам главы МВД Марта Хельме, следует изменить текущую регуляцию образовательной миграции, поскольку она недостаточно учитывает необходимость обеспечение публичного порядка и государственной безопасности, передал пресс-секретарь министерства.

«Наша цель — избежать постоянного роста сообществ из стран риска, причиной которого преимущественно является образовательная миграция, - сказал Хельме. - Поэтому я считаю необходимым пересмотреть условия приезда членов семей прибывающих в Эстонию с целью образования иностранцев и условия дальнейшего пребывания в Эстонии после завершения образования. Наш законопроект подает четкий сигнал, что после окончания учебы иностранцы должны возвращаться в свою страну и что образовательная миграция не может быть способом проживания в Эстонии на постоянной основе».

«Каждый год в Эстонии учится около 2000 студентов из различных стран ЕС. Мы не будем никоим образом ограничивать образовательную миграцию внутри ЕС. Проблемой являются не представленные ранее и растущие в результате образовательной миграции этнические сообщества в Эстонии, обладающие существенно отличающимся от нашего историческим, культурным и религиозным опытом. В худшем случае они могут противопоставить себя обществу, а в таком случае могут возникнуть сложности интеграции и закрытые сообщества», - заявил Хельме.

По данным Министерства образования и науки, в прошлом учебном году в Эстонии учились 5528 иностранных студентов — 1863 из стран ЕС и 3446 из третьих стран.

Согласно предложенным поправкам, в дальнейшем членам семей учащихся в Эстонии иностранцев не давали бы долгосрочные визы на одинаковых основаниях со студентами. Иностранцы, получившие вид на жительство для получения образования, могли бы приглашать своих супругов в Эстонию через два года после приезда для получения образования.

«Отчетливо видно, что иммиграция производит иммиграцию. Если в 2017 году членов семей привез 61 иностранный студент из третьих стран, то в 2019 году уже 151. Всего за два года произошел почти трехкратный рост», - сказал Хельме. Членов семей с собой привозили преимущественно студенты из Нигерии, Бангладеш и Ирана, отмеченных ежегодником КаПо за 2019 года в качестве стран риска.

Растет число студентов из третьих стран, желающих остаться в Эстонии после получения образования. В прошлом году о новом виде на жительства после истечении срока вида на жительство, предусмотренного для получения образования, ходатайствовали 70 процентов иностранцев. Среди них было больше всего граждан России и Украины, за которыми следовали граждане «стран риска» - Нигерии, Индии и Бангладеш.

Согласно предложенным поправкам, иностранцы, живущие в Эстонии с целью получения образования и завершившие обучение, не могли бы ходатайствовать о виде на жительство для постоянного проживания в Эстонии. В качестве необходимого для соискания вида на жительство периода проживания не учитывался бы период, проведенное в Эстонии по срочному виду на жительство во время обучения. Постоянному проживанию в Эстонии должно будет предшествовать проживание на иных основаниях — по виду на жительство, выданному для работы или предпринимательства. Исключение составят иностранцы, окончившие докторантуру.

Кроме того, иностранцы, находящиеся в Эстонии по выданному для получения образования срочному виду на жительство, не будут иметь право на учебное пособие по потребностям. «Как упоминалось ранее, одним из условий предоставления вида на жительство для получения образования являются достаточные легальные доходы иностранца, позволяющие ему и членам его семьи справляться в Эстонии. Цель требования достаточных легальных доходов — избежать ситуации, в которой иностранец является обузой для эстонской системы социального страхования», - сказал министр.

Если у иностранца имеется срочный вид на жительство для получения образования и он не выполнил план обучения в необходимом для действия вида на жительство объеме или прервал обучение, срок действия его срочного вида на жительства истек бы, согласно поправкам, через 30 дней после прерывания учебы. Кроме того, в течение 30 дней истек бы срок действия вида на жительство члена семьи иностранца. 30 дней — это разумный срок на то, чтобы иностранец покинул Эстонию или получил новые законные основания пребывания в стране, сообщило министерство.