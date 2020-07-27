Культ личности пространства

Чужие дети плачут противно, свои – мелодично. У одного лает собака, у другого вопит кот, третий жарит рыбу на весь подъезд, бабки на остановке кормят голубей: я ненавижу голубей!!! Я еле плетусь по магазину под ручку с тремя подругами, и не надо нас обгонять и толкать. Я тороплюсь, расступитесь все! Что ты идешь и лыбишься, когда от меня жена ушла? Что за похоронное выражение у того дядьки на морде – все настроение испортил! Почему у водителя играет музыка? Что за идиотская кепочка на мальчике? Почему вы такие странные?

А надо жить так, чтобы меня устраивать. Иметь точно такие же потребности на данный момент, но не когда я пришел на пляж: тогда подите все вон и не сыпьте мне на голову песок. Но если я бегу – пусть все бегут в том же темпе по специально выделенной, но индивидуальной траектории, я сплю – тоже спите все. Не чавкайте рядом, я на диете. Не смейтесь, я раздражен, и вообще у вас неприятный смех. Молодежь одета по-дурацки. Люди среднего возраста одеты безвкусно. Старики… лучше бы дома сидели.

Чем больше нас призывают к терпимости, тем в большей степени нетерпимость проявляется. Большинство из нас вынуждено жить в многоквартирных домах, пользоваться общественным транспортом или общественными дорогами, ходить в магазины, где много народу, в хорошую погоду гулять по переполненным паркам. И с трудом друг друга выносить.

Доколе?

Где выход – всем на хутора? Их, конечно, не хватит, но и проблема в другом: многие любят, чтобы жизнь вокруг бурлила. Даже кипела. Но при этом на них не брызгала и паром не обдавала, то есть не вторгалась в их личное пространство. Но, к сожалению, границы этого личного пространства законодательно не закреплены. Поэтому для одного это метр, а для другого – весь город.

Возмущает строительство под окном. Раздражает хлопающая дверь подъезда. Убивает ор чаек на крыше. Бесят трескучие коллеги. Доводит салют. Шум – это вторжение в личное пространство. Шум, но не вид: я покажу вам что угодно на расстоянии полуметра, но вам не должно быть противно. Не нравится – зажмурьтесь. Но не делайте мне замечаний: это уже шум. Не показывайте на меня пальцем, вы проткнете мою ауру.

И да, запах. С ним сложнее. Я натерла голову луком и села рядом с вами, но могла ли я ожидать, что от вас так мерзко пахнет духами? Это не от вас? И вам тоже не нравится? Тогда нюхайте мой лук, это полезно.