Сотни коз Мартина Репинского вышли из-под контроля и атаковали соседский участок

Евгений также не поверил, что Мартин Репинский привел настоящих специалистов. Он заверяет, что девушка, которая представилась специалистом по озеленению, не знала даже названий поврежденных растений. Также сильно сомневается Евгений в квалификации второго эксперта со стороны Репинского.

“Я просил его - покажите какой-нибудь документ. А он ответил, что дома забыл. Ну, детский сад, на самом деле”, - считает Евгений.

Козы на ферме Мартина Репинского. ФОТО: Николай Андреев

Мартин, в свою очередь, считает, что конкурирующее ценовое предложение составлялось на основе пожеланий Евгения Тарана, и он, фактически, попросил завысить его - вписать более высокие деревья, чем были до нашествия коз:

“Я общался с Йоханной Саарт, которая является руководителем Juhani Puukool в Йыхви, я спросил, почему она поставила такие дорогие позиции. Она мне прямо сказала, что это - по просьбе Евгения”.

Мартин Репинский также говорит о разнице между 1,90 евро и 25 евро за елочку.

“По одной только этой позиции получилась разница 1300 евро”, - говорит он.

Мартин Репинский рассказал, что сразу после инцидента пытался успокоить Евгения Тарана и обещал, что восстановит всё в прежнем виде:

“Но когда я пообщался с Евгением, я увидел, что человек просто хочет заработать на мне. Он сразу сказал - заплати пять тысяч, зачем тебе эти проблемы, я ведь буду обращаться в прессу? Я таких случаев видел уже огромное количество. Мне много раз говорили, что если я чего-то не сделаю, то обратятся в прессу. Поэтому я уже на это особо не реагирую. Я не могу любые пожелания исполнять. Но я сразу сказал Евгению, что мы всё восстановим”.

Евгений Таран, в свою очередь, отмечает, что хочет увидеть ценовое предложение известной фирмы, на котором основывает свои расчеты Мартин Репинский, в котором перечислено, какие деревья заменят, какой высоты они будут и в какой срок проведут работы. Также он считает необходимым подписать договор о проведении работ. Пока, говорит Евгений, у него есть только обещание депутата Рийгикогу Репинского “всё восстановить” за необоснованно маленькую сумму.

Мартин Репинский на своей ферме в Конью. ФОТО: Николай Андреев

Хромающие козы - это признак плохого ухода?

“Животные неухоженные, грязные. Даже на видео видно, что пастух не пасет их, он их избивает, - рассказал также Евгений Таран. - У меня здесь играли дети. Когда последние козы идут за стадом, может быть больные, но видно, что им тяжело, он сзади кирзовым сапогом, по задней части тела со всей дури бьет. У меня дети спрашивают, зачем он их бьет? И что мне детям говорить?”

Мартин Репинский отрицает плохое обращение:

“В наше время это невозможно, к нам постоянно приходят различные проверки, потому что у нас экологически чистое производство. И к нам постоянно приезжают экскурсии, мы показывает людям животных. Я так понимаю, Евгений просто пытается подлить масла в огонь”.

Владелец фермы также добавляет, что, в отличие от многих других хозяйств, старых коз у него не забивают, а дают возможность спокойно дожить до естественной смерти. Этим объясняется то, что в хвосте огромного стада плетутся слабые или хромые животные.

Коза на ферме в Конью. ФОТО: Николай Андреев

Пастбище отдыхает, соседи напряглись

“Обычно козы находятся на одном пастбище, которое полностью огорожено сеткой, - рассказал Мартин Репинский. - У нас около 30 гектар. Но раз в четыре года мы должны этим пастбищам давать отдыхать хотя бы полгода. Это требование закона. На это время мы засеваем его зерновыми. Поэтому так получилось, что с начала лета нам пришлось перегонять коз на другое пастбище, которое находится за дорогой”.