Сотни коз Мартина Репинского вышли из-под контроля и атаковали соседский участок
В начале июля принадлежащее Мартину Репинскому стадо из почти пятисот коз, которое пастух перегонял на пастбище, ворвалось на территорию частного дома в Ида-Вирумаа. Козы повредили или полностью съели до 200 молодых деревьев и кустов, как плодовых, так и хвойных - хозяева несколько лет выращивали живую изгородь из елочек и сосновую рощу. Владелец участка Евгений Таран требует возместить ущерб или заменить поврежденные деревья на такие же из питомника, Мартин Репинский приносит извинения и готов возместить потери, но оценки ущерба у сторон различаются в пять раз - 1 300 евро или более 6 600 евро.
Нашествие парнокопытных
Евгений Таран с семьей купил заросший участок с заброшенным колхозным домом на четыре квартиры и постепенно приводит его в порядок. Изначально Евгений решил не строить забор, а вместо него вырастить живую изгородь. Большой участок огражден металлическим забором только с одной стороны - это пришлось сделать после того, как с пастбища Мартина Репинского во двор зашли быки, перепугав игравшего в песочнице ребенка. Теперь животные прорвались с другой стороны, и это были козы. Евгений рассказал, что много раз сообщал Мартину Репинскому о прорывающихся через ограждения козах, но хозяин козьей фермы так и не навел порядок.
Работники фермы Мартина Репинского ограждают пастбища и пути перегона стад так называемым электропастухом - проволочным забором, который выдает короткие, но болезненные импульсы тока. По словам Репинского, обычно животное с первого-второго раза понимает, что подходить к этому забору нельзя. Но, как показывает практика, он помогает не всегда, особенно, когда ограда заросла травой и ток уходит в землю. Животные периодически прорываются или находят неогороженный участок.
“Рядом с фермой есть сосед, с которым тоже периодически были случаи, когда козы прорывали электропастух и забегали к нему на территорию, - признает Мартин Репинский. - Мы несколько раз восстанавливали то, что было повреждено, вернее компенсировали высадку. В итоге сошлись на том, что вокруг территории соседа мы установили забор. Также за последние два года вокруг нашего основного пастбища мы установили забор”.
Но этим летом коз пасут на другом пастбище. Предполагалось, что стадо должно было перейти дорогу рядом с домом Евгения Тарана, перегораживать дорогу электропастухом обычный пастух не стал, и идущие впереди стада козы вдруг решили резко свернуть - во двор Евгения, которого в этот момент не было дома. Через несколько минут по двору носились уже сотни коз, что запечатлели камеры наблюдения.
Яблони и груши в этом году впервые должны были дать урожай, но от него мало что осталось. Козы обглодали кору у фруктовых деревьев, Евгений считает, что они, скорее всего, погибнут, и их всё равно придется заменять.
По подсчетам хозяина, пропали 12 плодовых деревьев, 23 плодовых куста, а всего до 200 больших растений. На видео (начиная с 3:14) видно, как козы дружно объедают дерево, вставая на задние лапы и в какой-то момент даже заваливают его, но дерево поднимается, и пастух отгоняет коз.
Пострадала живая изгородь из молоденьких елочек - часть деревьев объедены сверху, у некоторых нет боковых веток. Если пострадавшие деревья и продолжат расти, то живая изгородь получится с прорехами.
“Самое обидное, что мы четыре года их выращивали из саженцев, - говорит Евгений Таран. - Нужно было обкосить каждую елочку, за ними был нужен уход”.
Вдоль дороги, по которой прогоняли стадо коз, Евгений с супругой высадили саженцы сосен - это должна была быть сосновая роща. Это самые маленькие хвойники на участке, и они пострадали больше всего - многие съедены под корень, и даже сложно определить, где стояли деревца.
Также пострадали овощи на огороде. Евгений рассказывает, что супруга два дня не могла прийти в себя и плакала, увидев, как пропала работа нескольких лет.
“Как можно оценить наш труд и моральный ущерб?” - спрашивает он.
Евгений Таран отмечает, что ни моральный ущерб, ни уничтоженный огород он компенсировать не требует, но деревья обязательно хочет восстановить в прежнем виде.
Разногласия в пять раз
Материальный ущерб стороны всё-таки оценили, но подсчеты Мартина Репинского и Евгения Тарана различаются в пять раз.
Евгений хочет, чтобы вместо поврежденных или уничтоженных деревьев посадили такие же и примерно такой же высоты. Мартин изначально предлагал, чтобы деревья высадили работники его фермы (это значительно дешевле), но Евгений настоял, чтобы высадкой занимались специалисты и была гарантия на деревья. Он запросил несколько ценовых предложений, остановился на предложении Juhani Puukool из Йыхви. Затем выяснил, что в предложении были указаны декоративные сосны вместо лесных и получил второе, более дешевое ценовое предложение - более, чем на 6 600 евро.
Мартин Репинский рассказал, что обратился в компанию VeryWood Eesti и получил ценовое предложение на восстановление посадок в размере 1 100 евро плюс налог (около 1300 евро в сумме).
Евгений также согласен получить 5 000 евро, чтобы закупить и высадить деревья самостоятельно. Мартин тоже готов компенсировать деньгами, а не заказом услуги озеленения - он предлагает Евгению взять 900 евро и “остаться хорошими соседями”.
Интересно, что осмотр повреждений, на основании которого и появились ценовые предложения, стороны спора и представители двух фирм производили все вместе. Откуда же такая разница в суммах?
Во время осмотра стороны конфликта разошлись в том, сколько деревьев требуют замены, а сколько еще смогут зарастить повреждения. Но самое большое значение имеет высота деревьев. Чтобы заменить самую большую сосну, у которой козы обглодали кору, специалисты Juhani Puukool запросили 1200 евро (вместе с работой и с использованием техники). Посадить саженец такой же сосны - вопрос нескольких евро.
У некоторых деревьев трудно определить высоту, поскольку козы откусили верхушки или, в случае сосновой рощи, съели деревца целиком. Можно судить только по соседним, посаженным в тот же год деревьям.
“Елка 40 сантиметров, какие мы сажали четыре года назад, стоит 1,90 евро. А 80 сантиметров - стоит уже 25 евро. Плюс ее нужно посадить, ухаживать, - говорит Евгений Таран. - Мы пошли с рулеткой и фотографировали”.
Эти фото есть в распоряжении редакции, часть елей действительно высотой от метра до полутора метров. В то же время, есть и елочки гораздо меньшего размера.
Евгений также не поверил, что Мартин Репинский привел настоящих специалистов. Он заверяет, что девушка, которая представилась специалистом по озеленению, не знала даже названий поврежденных растений. Также сильно сомневается Евгений в квалификации второго эксперта со стороны Репинского.
“Я просил его - покажите какой-нибудь документ. А он ответил, что дома забыл. Ну, детский сад, на самом деле”, - считает Евгений.
Мартин, в свою очередь, считает, что конкурирующее ценовое предложение составлялось на основе пожеланий Евгения Тарана, и он, фактически, попросил завысить его - вписать более высокие деревья, чем были до нашествия коз:
“Я общался с Йоханной Саарт, которая является руководителем Juhani Puukool в Йыхви, я спросил, почему она поставила такие дорогие позиции. Она мне прямо сказала, что это - по просьбе Евгения”.
Мартин Репинский также говорит о разнице между 1,90 евро и 25 евро за елочку.
“По одной только этой позиции получилась разница 1300 евро”, - говорит он.
Мартин Репинский рассказал, что сразу после инцидента пытался успокоить Евгения Тарана и обещал, что восстановит всё в прежнем виде:
“Но когда я пообщался с Евгением, я увидел, что человек просто хочет заработать на мне. Он сразу сказал - заплати пять тысяч, зачем тебе эти проблемы, я ведь буду обращаться в прессу? Я таких случаев видел уже огромное количество. Мне много раз говорили, что если я чего-то не сделаю, то обратятся в прессу. Поэтому я уже на это особо не реагирую. Я не могу любые пожелания исполнять. Но я сразу сказал Евгению, что мы всё восстановим”.
Евгений Таран, в свою очередь, отмечает, что хочет увидеть ценовое предложение известной фирмы, на котором основывает свои расчеты Мартин Репинский, в котором перечислено, какие деревья заменят, какой высоты они будут и в какой срок проведут работы. Также он считает необходимым подписать договор о проведении работ. Пока, говорит Евгений, у него есть только обещание депутата Рийгикогу Репинского “всё восстановить” за необоснованно маленькую сумму.
Хромающие козы - это признак плохого ухода?
“Животные неухоженные, грязные. Даже на видео видно, что пастух не пасет их, он их избивает, - рассказал также Евгений Таран. - У меня здесь играли дети. Когда последние козы идут за стадом, может быть больные, но видно, что им тяжело, он сзади кирзовым сапогом, по задней части тела со всей дури бьет. У меня дети спрашивают, зачем он их бьет? И что мне детям говорить?”
Мартин Репинский отрицает плохое обращение:
“В наше время это невозможно, к нам постоянно приходят различные проверки, потому что у нас экологически чистое производство. И к нам постоянно приезжают экскурсии, мы показывает людям животных. Я так понимаю, Евгений просто пытается подлить масла в огонь”.
Владелец фермы также добавляет, что, в отличие от многих других хозяйств, старых коз у него не забивают, а дают возможность спокойно дожить до естественной смерти. Этим объясняется то, что в хвосте огромного стада плетутся слабые или хромые животные.
Пастбище отдыхает, соседи напряглись
“Обычно козы находятся на одном пастбище, которое полностью огорожено сеткой, - рассказал Мартин Репинский. - У нас около 30 гектар. Но раз в четыре года мы должны этим пастбищам давать отдыхать хотя бы полгода. Это требование закона. На это время мы засеваем его зерновыми. Поэтому так получилось, что с начала лета нам пришлось перегонять коз на другое пастбище, которое находится за дорогой”.
На ферме в Конью содержится около 500 голов коз. По словам Евгения Тарана, от убегающих коз Мартина Репинского за последние годы страдали уже многие соседи, но все уже устали конфликтовать и предпочитают не связываться. Сам Евгений не намерен отступать и собирается обратиться в суд.