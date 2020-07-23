Полицейская собака Нитро помогла найти заблудившихся в лесу женщин

В 15.30 женщины позвонили на номер экстренной службы 112 и сообщили, что нуждаются в помощи. Капитан Йыхвиского отделения полиции Анника Эльм объяснила, что на сообщении о заблудившихся людях полиция реагирует всегда очень серьезно, используя при этом дополнительные силы. «На месте события мы, в первую очередь, оцениваем ситуацию и принимаем решение, кого стоит вовлекать в процесс поисков – волонтеров, дрон, вертолет или же служебных собак. В этот раз мы решили сразу же позвать на помощь проводника служебной собаки, поскольку с момента пропажи женщин прошло относительно мало времени, следовательно их следы были еще свежие. Служебный пес Нитро взял быстро в лесу след и вскоре привел своего хозяина Тармо Нукка к потерявшимся женщинам. С ними было все в порядке», – сказала Эльм.

Эльм добавила, что пожилые женщины поступили правильно, позвонив сразу же по экстренному номеру 112, когда осознали, что у них не получится самостоятельно выйти из леса. «Немедленное уведомление всегда помогает нам быстрее найти потерявшихся людей», – пояснила капитан полиции.

Анника Эльм отметила, что начавшийся грибной сезон спровоцировал рост сообщений о потерявшихся в лесу людях по всей Эстонии. «Полиции на порядок легче искать людей, когда они сами сообщают, что потеряли тропу, ведущую к выходу из леса. Даже в знакомом лесу можно потеряться, поэтому очень важно иметь при себе – кроме грибного ножа и корзинки – заряженный мобильный телефон, карманный фонарь, спички, питьевую воду и еду», – напоминает Эльм.

«И в этот раз, корзинка потерявшихся женщин была полна грибов, но, к сожалению, у женщин не было с собой ни малейших запасов воды и еды. Положительно то, что у женщин были с собой заряженные мобильные телефоны, по которым им удалось попросить о помощи и быть в постоянном контакте с полицией», – добавила капитан полиции.

ИДЯ В ЛЕС

Планируя поход в лес, исходите из принципа, что вам придется остаться в лесу на ночь. Это поможет лучше оценить то, что вам нужно взять с собой. Взятые с собой средства и следующие советы помогут быстрее вас найти.

Оповещайте всегда близких или соседей о том, куда планируете пойти и во сколько вернуться.

Если у ваших близких есть доступ к вашему жилью, оставьте дома в видном месте известие о том, куда и во сколько вы направляетесь.

Одевайтесь по погоде и надевайте по возможности яркую одежду.

Всегда носите головной убор, длинные штаны и кофту с длинными рукавами. Одежда поможет от солнца, царапин и укусов жуков. Обувь должна быть удобная и водонепроницаемая.

Берите с собой полностью заряженный телефон и положите его в закрывающийся карман или повесьте на шнурок, чтобы не потерять

Возьмите с собой запасы еды и воды (с собой можно взять, например, воду, конфеты, печенья).

Возьмите с собой карманный фонарик и спички.

Если вы принимаете лекарства, то возьмите с собой соответствующие лекарства.

Запомните место входа в лес и по возможности отметьте это место лентой или полосой ткани.

ПОТЕРЯВШИСЬ В ЛЕСУ

Позвоните по экстренному номеру 112. Для звонка не нужно иметь разговорное время – звонок в Центр тревоги бесплатный.

Если телефон показывает, что вы находитесь вне зоны сети, вытащите SIM карту из своего телефона. Таким образом, телефон сам найдет ближайшего телефонного оператора.

Если вы устали или чувствуете себя нехорошо, дойдите до открытой местности и присядьте в ней, чтобы вас было проще найти.

Попробуйте найти конкретное направление и двигайтесь в этом направлении. Соблюдая конкретный маршрут, вы дойдете либо до населенного пункта, либо до антропогенных объектов (дорога, канава), благодаря чему сможете получить дополнительную помощь и вас будет легче найти.