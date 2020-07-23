Полицейская собака Нитро помогла найти заблудившихся в лесу женщин

Вчера, 22 июля, проводник служебной собаки Идаской префектуры Тармо Нукка и его преданный пес Нитро помогли выбраться из леса трем женщинам, которые решили пойти в полпервого дня за грибами в волости Люганузе в деревне Тарумаа. Через какое-то время дамы поняли, что самостоятельно пути назад они не найдут.
В 15.30 женщины позвонили на номер экстренной службы 112 и сообщили, что нуждаются в помощи. Капитан Йыхвиского отделения полиции Анника Эльм объяснила, что на сообщении о заблудившихся людях полиция реагирует всегда очень серьезно, используя при этом дополнительные силы. «На месте события мы, в первую очередь, оцениваем ситуацию и принимаем решение, кого стоит вовлекать в процесс поисков – волонтеров, дрон, вертолет или же служебных собак. В этот раз мы решили сразу же позвать на помощь проводника служебной собаки, поскольку с момента пропажи женщин прошло относительно мало времени, следовательно их следы были еще свежие. Служебный пес Нитро взял быстро в лесу след и вскоре привел своего хозяина Тармо Нукка к потерявшимся женщинам. С ними было все в порядке», – сказала Эльм.
Эльм добавила, что пожилые женщины поступили правильно, позвонив сразу же по экстренному номеру 112, когда осознали, что у них не получится самостоятельно выйти из леса. «Немедленное уведомление всегда помогает нам быстрее найти потерявшихся людей», – пояснила капитан полиции.
Анника Эльм отметила, что начавшийся грибной сезон спровоцировал рост сообщений о потерявшихся в лесу людях по всей Эстонии. «Полиции на порядок легче искать людей, когда они сами сообщают, что потеряли тропу, ведущую к выходу из леса. Даже в знакомом лесу можно потеряться, поэтому очень важно иметь при себе – кроме грибного ножа и корзинки – заряженный мобильный телефон, карманный фонарь, спички, питьевую воду и еду», – напоминает Эльм.
«И в этот раз, корзинка потерявшихся женщин была полна грибов, но, к сожалению, у женщин не было с собой ни малейших запасов воды и еды. Положительно то, что у женщин были с собой заряженные мобильные телефоны, по которым им удалось попросить о помощи и быть в постоянном контакте с полицией», – добавила капитан полиции.
ИДЯ В ЛЕС
Планируя поход в лес, исходите из принципа, что вам придется остаться в лесу на ночь. Это поможет лучше оценить то, что вам нужно взять с собой. Взятые с собой средства и следующие советы помогут быстрее вас найти.
- Оповещайте всегда близких или соседей о том, куда планируете пойти и во сколько вернуться.
- Если у ваших близких есть доступ к вашему жилью, оставьте дома в видном месте известие о том, куда и во сколько вы направляетесь.
- Одевайтесь по погоде и надевайте по возможности яркую одежду.
- Всегда носите головной убор, длинные штаны и кофту с длинными рукавами. Одежда поможет от солнца, царапин и укусов жуков. Обувь должна быть удобная и водонепроницаемая.
- Берите с собой полностью заряженный телефон и положите его в закрывающийся карман или повесьте на шнурок, чтобы не потерять
- Возьмите с собой запасы еды и воды (с собой можно взять, например, воду, конфеты, печенья).
- Возьмите с собой карманный фонарик и спички.
- Если вы принимаете лекарства, то возьмите с собой соответствующие лекарства.
- Запомните место входа в лес и по возможности отметьте это место лентой или полосой ткани.
ПОТЕРЯВШИСЬ В ЛЕСУ
- Позвоните по экстренному номеру 112. Для звонка не нужно иметь разговорное время – звонок в Центр тревоги бесплатный.
- Если телефон показывает, что вы находитесь вне зоны сети, вытащите SIM карту из своего телефона. Таким образом, телефон сам найдет ближайшего телефонного оператора.
- Если вы устали или чувствуете себя нехорошо, дойдите до открытой местности и присядьте в ней, чтобы вас было проще найти.
- Попробуйте найти конкретное направление и двигайтесь в этом направлении. Соблюдая конкретный маршрут, вы дойдете либо до населенного пункта, либо до антропогенных объектов (дорога, канава), благодаря чему сможете получить дополнительную помощь и вас будет легче найти.
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