Россия будет открывать границы по принципу взаимности

"Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности", - заявил Дмитрий Песков.

"Контакты сейчас осуществляются, но пока решений не принималось", - добавил он.

Из-за пандемии Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой.