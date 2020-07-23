Чт, 23.07.2020
Западный мир будет наблюдать за происходящим, поскольку сейчас какой-то шаг должен предпринять сам Путин. Пеэтер Тайм

Россия будет открывать границы по принципу взаимности

Граница.

ФОТО: Ирина Токарева

Россия будет открывать свои границы с другими странами по принципу "взаимности". Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает DW.

"Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности", - заявил Дмитрий Песков.

"Контакты сейчас осуществляются, но пока решений не принималось", - добавил он.

Из-за пандемии Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой.

Правительство РФ также с 30 марта временно ограничило движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу.

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