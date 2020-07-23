Россия будет открывать границы по принципу взаимности

Россия будет открывать свои границы с другими странами по принципу "взаимности". Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает DW.
"Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности", - заявил Дмитрий Песков.
"Контакты сейчас осуществляются, но пока решений не принималось", - добавил он.
Из-за пандемии Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой.
Правительство РФ также с 30 марта временно ограничило движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу.