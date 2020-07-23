Финляндия возвращает ограничения на поездки в три страны

В Финляндии пограничный контроль будет вновь введен на границах с Австрией, Словенией и Швейцарией. Это означает, что пассажирам, прибывающим из этих стран, рекомендуется находиться две недели на самоизоляции.

В данных странах количество случаев заражения коронавирусом стало вновь расти. Ограничения вступают в силу 27 июля.

Ограничения останутся на внутренних границах с Испанией, Люксембургом, Польшей, Португалией, Францией, Чехией и Швецией.

Также в списке стран с ограничениями на поездки остается Великобритания.

Ограничения на поездки были уже ранее сняты с Норвегии, Дании, Исландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Бельгии, Венгрии, Германии, Греции, Италии, Лихтенштейна, Мальты и Словакии.

Некоторые изменения на внешней границе Шенгенской зоны

Ограничения на границе с Россией все еще остаются в силе.

Ранее Финляндия разрешила рабочие поездки в Грузию, Китай, Новую Зеландию, Руанду, Таиланд, Тунис, Уругвай, Южную Корею и Японию. Теперь все ограничения на поездки в эти страны сняты.