Чт, 23.07.2020
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Направлявшийся в Таллинн поезд насмерть сбил человека

Свеча.

ФОТО: Elmo Riig

Сегодня, 23 июля, в волости Сауэ под поезд попал мужчина пятидесяти лет. Движение поездов по направлению в Таллинн приостановлено на неопределенное время, сообщает Postimees.

В Центр тревоги в 17.07 поступило сообщение, что в волости Сауэ ехавший в сторону Таллинна поезд сбил мужчина в возрасте 50 лет, который от полученных травм скончался на месте. В поезде никто не пострадал. По данным полиции, в причине смерти нет оснований подозревать несчастный случай или преступление. 

По словам руководителя по продажам и развитию Elron Ронние Конго, сейчас невозможно сказать, как долго движение поездов будет нарушено. «Понятно то, что поезда западного направления на некоторое время будут опаздывать и людям следует следить на сайте за оперативной информацией», - прокомментировал он. 

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