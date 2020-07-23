Направлявшийся в Таллинн поезд насмерть сбил человека

В Центр тревоги в 17.07 поступило сообщение, что в волости Сауэ ехавший в сторону Таллинна поезд сбил мужчина в возрасте 50 лет, который от полученных травм скончался на месте. В поезде никто не пострадал. По данным полиции, в причине смерти нет оснований подозревать несчастный случай или преступление.

По словам руководителя по продажам и развитию Elron Ронние Конго, сейчас невозможно сказать, как долго движение поездов будет нарушено. «Понятно то, что поезда западного направления на некоторое время будут опаздывать и людям следует следить на сайте за оперативной информацией», - прокомментировал он.