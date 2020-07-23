Тайна исчезновения животных: серийный вор кошек увозит их за десятки километров от домов

Путешествующими героями историй исчезновений являются коты Кратт, Кусти, Уинстон и кошка Дора, дома которых расположены в конце Раекюла на улице Марьяметса-теэ или на пересекающейся с ней Раннаметса-теэ.

Кошек на свободном выгуле подстерегают такие опасности, как автомобили, лисы, собаки и люди с плохими намерениями. Кажется, что на юге летней столицы орудует именно такой человек. Как иначе объяснить объединяющий эти истории факт, что пропавших из одной местности в разное время трех кошек нашли в Нурме и одну - в Выйсте? Маловероятно, что кошки вдруг решили уйти за несколько десятков километров от своих домов, где их любили и обеспечивали пропитанием.

То, что пропавших животных надо искать гораздо дальше, чем на родной улице, владельцы кошек узнали после того, как принадлежащего Мари-Лийс Лехисте и пропавшего в начале мая рыжего кота Кратта обнаружили 20 мая на странице Пярнуского приюта для животных, куда его привезли...из находящейся в 25 километрах от дома деревни Нурме. Как он там очутился, Кратт, конечно, объяснить не смог. По словам Лехисте, Кратт скорее пугливое животное, которое не подходит к чужим людям, днем гуляет в находящемся возле дома лесу и вечером возвращается.

Кратта поймали в Нурме и отвезли в Пярнуский приют, где его забрали проживающие в Раэкюла хозяева. ФОТО: Pärnu varjupaik

Прошлым летом местный житель угрожал, что Кратта скоро не станет, но поскольку доказательств нет, Лехисте не может ни на кого показывать пальцем. «После возвращения из приюта домой Кратт стал еще более пугливым: теперь он боится любого малейшего движения, - говорит Лехисте и обещает рыжего кота отвезли в ветклинику для кастрации в надежде, что кот будет больше времени проводить дома. - Людям следует использовать всевозможные методы, чтобы удержать кошек дома».

7 мая домой не вернулся черно-белый, чипированный и кастрированный кот Кусти, хозяйка которого Биби Райд рассказала, что он всегда ночевал дома. С того дня Кусти не видели в родных краях, хотя хозяйка поместила объявления и в родном районе, и в соцсетях. Она подозревала, что Кусти кто-то закрыл в сарае или подвале.

Объявлением о поисках Кусти поделились в группе Сауга в Facebook. Также Райд следила за страницей приюта.

Через 16 дней, 23 мая Райд позвонили из Нурме, что возле местной заправки видели похожего на Кусти кота. Так кот вернулся домой.

«Он там долго бродил, - считает Райд. - Мы нашли несколько десятков клещей и он сильно похудел, но, по словам ветеринара, все-таки был в хорошей кондиции — вероятно, у него была возможность ловить мышей».

После пережитого характер Кусти изменился. «Он стал скорее неженкой», - говорит хозяйка. Райд очень благодарна пользователям соцсетей. «Через соцсети приходило много информации и распространение объявления помогло нам вернуть Кусти домой», - добавила она.