Тайна исчезновения животных: серийный вор кошек увозит их за десятки километров от домов

В квартале Пярну с двух улиц жилого района за последние месяцы при таинственных обстоятельствах пропали кошки. Необычными исчезновения животных делает то обстоятельство, что их нашли в местах, куда они своими силами не добрались бы, пишет Pärnu Postimees.
Путешествующими героями историй исчезновений являются коты Кратт, Кусти, Уинстон и кошка Дора, дома которых расположены в конце Раекюла на улице Марьяметса-теэ или на пересекающейся с ней Раннаметса-теэ.
Кошек на свободном выгуле подстерегают такие опасности, как автомобили, лисы, собаки и люди с плохими намерениями. Кажется, что на юге летней столицы орудует именно такой человек. Как иначе объяснить объединяющий эти истории факт, что пропавших из одной местности в разное время трех кошек нашли в Нурме и одну - в Выйсте? Маловероятно, что кошки вдруг решили уйти за несколько десятков километров от своих домов, где их любили и обеспечивали пропитанием.
То, что пропавших животных надо искать гораздо дальше, чем на родной улице, владельцы кошек узнали после того, как принадлежащего Мари-Лийс Лехисте и пропавшего в начале мая рыжего кота Кратта обнаружили 20 мая на странице Пярнуского приюта для животных, куда его привезли...из находящейся в 25 километрах от дома деревни Нурме. Как он там очутился, Кратт, конечно, объяснить не смог. По словам Лехисте, Кратт скорее пугливое животное, которое не подходит к чужим людям, днем гуляет в находящемся возле дома лесу и вечером возвращается.
Прошлым летом местный житель угрожал, что Кратта скоро не станет, но поскольку доказательств нет, Лехисте не может ни на кого показывать пальцем. «После возвращения из приюта домой Кратт стал еще более пугливым: теперь он боится любого малейшего движения, - говорит Лехисте и обещает рыжего кота отвезли в ветклинику для кастрации в надежде, что кот будет больше времени проводить дома. - Людям следует использовать всевозможные методы, чтобы удержать кошек дома».
7 мая домой не вернулся черно-белый, чипированный и кастрированный кот Кусти, хозяйка которого Биби Райд рассказала, что он всегда ночевал дома. С того дня Кусти не видели в родных краях, хотя хозяйка поместила объявления и в родном районе, и в соцсетях. Она подозревала, что Кусти кто-то закрыл в сарае или подвале.
Объявлением о поисках Кусти поделились в группе Сауга в Facebook. Также Райд следила за страницей приюта.
Через 16 дней, 23 мая Райд позвонили из Нурме, что возле местной заправки видели похожего на Кусти кота. Так кот вернулся домой.
«Он там долго бродил, - считает Райд. - Мы нашли несколько десятков клещей и он сильно похудел, но, по словам ветеринара, все-таки был в хорошей кондиции — вероятно, у него была возможность ловить мышей».
После пережитого характер Кусти изменился. «Он стал скорее неженкой», - говорит хозяйка. Райд очень благодарна пользователям соцсетей. «Через соцсети приходило много информации и распространение объявления помогло нам вернуть Кусти домой», - добавила она.
Уинстон - черно-белый кот Энди Вайтман-Пильве — пропал 13 мая. Это кастрированный и чипированный кот, который предпочитал проводить ночи дома с семьей. Когда до семьи Уинстона дошли слухи, что уже второго местного кота находятся в районе Нурме, поиски развернули там. И вновь случилось чудо: также голодный и весь в клещах Уинстон был через дюжину дней обнаружен в Нурме.
Вайтман-Пильве возмутила эта история, поскольку неизвестно, что может дальше предпринять укравший кошек человек. «Поскольку нет никаких доказательств, нельзя на кого-то показать пальцем», - сказал хозяин, который теперь поместил на шею своего любимца GPS-устройство. «Я вижу, где он ходит. И увижу, если он поедет на автомобиле».
Четвертому животному, годовалой кошке Доре пришлось бродить дольше. Чипированная и стерилизованная кошка не вернулась домой 25 июня. Хозяин Хенри Масса на столбах расклеил объявление с обещание о вознаграждении в 100 евро, но это не помогло: кошка не вернулась ни через неделю, ни через две. Дору, к сожалению, не видели в деревне Нурме. Надежда начала угасать.
В прошлое воскресенье поздно вечером в группе Facebook «Pärnu ja Pärnumaa kadunud/leitud/kodu otsivad loomad» появилась фотография кошки, которая пришла к людям за помощью в Выйсте. Модератор группы Маргит Томинга, которая знала о таинственных пропажах кошек и помнила об объявлении об исчезновении Доры, сложила два плюс два и уже после полуночи зазвонил телефон владельца Доры. На другом конце провода был бдительный житель Выйсте, который сообщил, что похожая на Дору кошка находится у него дома. Сонный Масса в ту же ночь поехал за пропавшей 25 дней назад Дорой, с обещанным вознаграждением в кармане.
Кошки с двух соседских улиц, которые таинственно пропали в разное время, к счастью, теперь находятся дома. Трем из них обеспокоенные владельцы поместили на шеи GPS-устройства, которые показывают местонахождение животных в реальном времени. Кратт, у которого до исчезновения не было чипа, получил его по желанию владельцев в приюте. Владельцы все-таки не собираются в тихом районе держать своих кошек исключительно в комнатах. В случае бродячих кошек людям следует обращаться в приют.
Попадает ли под нарушение какого-то закона действия человека, который украл и увез кошек?
«Если кто-то осознанно увозит чужое животное и оставляет его в беспомощном состоянии, человек может понести за это ответственность и в зависимости от обстоятельств он может быть наказан в рамках производство о проступке или уголовного дела, - сказала ведущий следователь Пярнуского отделения полиции Кайре Контс. - В связи с этим происшествием на данный момент никто в полицию не обратился, но эти люди, конечно, должны при первой возможности это сделать, чтобы обстоятельства были выяснены».
Владельцы кошек хотят подать совместное заявление, чтобы дать делу ход.
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