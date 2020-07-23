В Германии вынесли приговор 93-летнему экс-охраннику концлагеря

Бывшего охранника нацистского концентрационного лагеря Штутгоф Бруно Д., которому сейчас 93 года, в четверг, 23 июля, земельный суд в Гамбурге приговорил к двум годам тюремного заключения условно по законодательству для несовершеннолетних.

На момент совершения преступления, в 1944-1945 годах, Бруно Д. было 17-18 лет. Обвинение требовало для него три года тюрьмы, считая его причастным к убийству 5232 человек и попытке убийства еще одного человека. По мнению прокурора, зная о том, что происходит в концлагере, молодой человек должен был отказаться служить там и попроситься на службу в вермахт. Адвокаты Бруно Д., напротив, добивались его оправдания.

В своем последнем слове обвиняемый, которого привозили на слушания в инвалидной коляске, извинился за совершенное и сказал, что такое никогда не должно повториться. При этом он добавил, что не подавал добровольного заявления на службу в СС и в концентрационном лагере. Его туда "направили", и у него не было возможности противиться этому решению, заявил Бруно Д.

Концентрационный лагерь Штутгоф

Концентрационный лагерь Штутгоф находился в оккупированной Польше под Гданьском. Во время Второй мировой войны нацисты содержали там в ужасающих условиях более ста тысяч заключенных, в основном это были евреи. По сегодняшним оценкам, в этом лагере было замучено около 65 000 человек.