Чт, 23.07.2020
В небольшой стране, имеющей ограниченные ресурсы, необходимо сотрудничество. Если его не удается наладить, то, как говорится, мудрый уступает Мартин Кадай

Фото и видео ⟩ В Таллинне открытым огнем полыхает здание
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В столичном районе Пыхья-Таллинн открытым огнем горит здание. Речь идет о здании, площадь которого почти 600 квадратных метров. Из-за пожара закрыта улица Вольта и людям рекомендуется держать закрытыми двери и окна, сообщает Postimees.

В 21.53 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пыхья-Таллинне горит производственное здание.

На место происшествия отправились команды спасателей Кесклинн, Копли, Ласнамяэ и Лиллекюла, а также добровольцы Хюйру.

По состоянию на 22.16, крыша здания обвалилась. 

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