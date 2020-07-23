Фото и видео ⟩ В Таллинне открытым огнем полыхает здание
В столичном районе Пыхья-Таллинн открытым огнем горит здание. Речь идет о здании, площадь которого почти 600 квадратных метров. Из-за пожара закрыта улица Вольта и людям рекомендуется держать закрытыми двери и окна, сообщает Postimees.
В 21.53 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пыхья-Таллинне горит производственное здание.
На место происшествия отправились команды спасателей Кесклинн, Копли, Ласнамяэ и Лиллекюла, а также добровольцы Хюйру.
По состоянию на 22.16, крыша здания обвалилась.
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