Фото и видео ⟩ В Таллинне открытым огнем полыхало здание

В 21.53 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пыхья-Таллинне горит производственное здание.

На место происшествия отправились команды спасателей Кесклинн, Копли, Ласнамяэ и Лиллекюла, а также добровольцы Хюйру.

По состоянию на 22.16, крыша здания обвалилась, через полчаса огонь еще не был взят под контроль. Вблизи горящего здания жилых домов нет, но проживающих поблизости людей спасатели из-за распространяющегося дыма просили держать двери и окна закрытыми.

После 23 часов свидетель рассказал, что пожарные заливают стоящее рядом здание. Большого пламени больше не было, но работы по тушению продолжались еще и в час ночи.