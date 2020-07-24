В эти выходные в Лайтсе пройдет слет автомобилей старше 25 лет

В субботу, 25 июля, в парке LaitseRally в поселке Хингу в четвертый раз состоится так называемый лагерь янгтаймеров – автомобилей в возрасте 25 лет и старше.
В мероприятии может принять участие любой автомобиль, который был выпущен более 25 лет назад.
Это мероприятие для всей семьи, в рамках которого состоятся выставка, заезды и церемония награждения.
Кроме того, будут открыты детский уголок, центр картинга и торговая зона с ремесленными изделиями. К настоящему моменту в качестве участников зарегистрировалось свыше 250 автомобилей.
Более подробная информация доступна по данной ссылке.