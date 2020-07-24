В эти выходные в Лайтсе пройдет слет автомобилей старше 25 лет

В Лайтсе в очередной раз пройдет слет янгтаймеров - автомобилей старше 25 лет.

В субботу, 25 июля, в парке LaitseRally в поселке Хингу в четвертый раз состоится так называемый лагерь янгтаймеров – автомобилей в возрасте 25 лет и старше.