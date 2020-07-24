В России считают, что введение углеродного налога будет противоречить нормам ВТО

Ранее о планах ввести дополнительные сборы на продукцию зарубежных производителей в связи с выбросами СО2, которые сопровождали производство, заявлял Евросоюз.

Решетников сообщил, что российская сторона крайне озабочена попытками использовать климатическую повестку для создания новых барьеров.

"Мы видим в этом опасность, в том числе и в инициативе по созданию корректирующего углеродного механизма, который по сути может превратиться в новые пошлины. Мы тоже подробно с коллегами эту тему обсудили, мы ее поставили в повестку дня", - сказал министр, комментируя поднимаемые на встрече с министрами БРИКС темы.

"Нам очень важно, чтобы все меры, которые принимаются в развитие экологической повестки строго соответствовали нормам ВТО. Потому что те механизмы, которые сейчас предлагаются некоторыми нашими коллегами, с нашей точки зрения, они противоречат нормам ВТО, и мы эту позицию до наших торговых партнеров довели", - подчеркнул Решетников.

Решетников отметил, что тема реформы ВТО вызвала наиболее бурные обсуждения в ходе встречи.

"К сожалению, вы знаете, что на сегодняшний момент существует ряд проблем в ВТО. В первую очередь это вопрос неработающего апелляционного органа. Соответственно застопорен механизм принятия окончательных решений по торговым спорам. Для многих стран это большая проблема, и это сейчас основной фокус обсуждения, и многие страны опасаются, что сейчас ситуация, которая с пандемией сложилась, будет использована для наращивания протекционизма, для закрытия торговли", - отметил он.

По его словам, в правительстве РФ сейчас обсуждается вопрос о возможном заключении временных соглашений с рядом стран по разрешению споров в рамках ВТО. "Я надеюсь, что мы в ближайшие сроки выработаем эту позицию, потому что мы в данном случае имеем интересы с точки зрения апелляции. Нам какой-то механизм нужен", - сказал Решетников.

Он также сообщил, что в ходе встречи с министрами БРИКС обсуждалась новая пятилетняя стратегия взаимодействия по экономическим вопросам в рамках стран БРИКС до 2025 года.

"Мы выделили для себя три приоритета: торговля и инвестиции, цифровая экономика и устойчивость роста (климатическая повестка, вопросы энергоэффективности и так далее)", - отметил он.