Исследование: рейтинги партий вернулись на докризисный уровень

Хотя коронакризис позволил коалиционным партиям получить больше освещения в СМИ, а их общий рейтинг в мае вырос до 46 процентов, сейчас он упал почти до 40 процентов. Рейтинг Центристской партии упал до 17 процентов, а поддержка EKRE - до 18 процентов. Айвар Воог, ведущий эксперт Kantar Emor: «По-видимому, причиной падения двух самых популярных партий коалиции стали внутренние споры в правительстве, которые, безусловно, не повлияли положительно на имидж ни одной из сторон».

Общий рейтинг правящей коалиции вырос до 46 процентов - это самый высокий показатель за всю историю нынешнего правительства.

Партия "Отечество", рейтинг которой временами опускался ниже избирательного порога, теперь восстановила свои позиции, теперь близкие к шести процентам. На четвертом месте со стабильной поддержкой в 14 процентов разместилась партия "Ээсти 200". Поддержка занимающей пятое место Социал-демократической партии этим летом показывает тренд к понижению.

Если смотреть на выбор сторонников различных политических партий, то только 21 процент занимающей четвертое место партии "Ээсти 200" полностью уверены в своих предпочтениях, в то время как уверенных в своем выборе сторонников EKRE почти в три раза больше - то есть 60 процентов . По словам Воога, тем самым партии "ээсти 200" в реальности будет трудно добиться на выборах относительно высокой поддержки.

На графике показан процентный рейтинг партий с предпочтениями, поэтому процент респондентов, выбравших вариант «затрудняюсь ответить,» исключен. То, как отображаются эти данные, делает процентный рейтинг политических партий сопоставимым с результатами выборов в Рийгикогу. Таким образом, представление данных таким образом позволяет увидеть возможную долю политических партий в Рийгикогу, если бы выборы проводились в период опроса и при отборе данных кандидатов. Доля выбравших вариант «затрудняюсь ответить» в июле составила 17,5 процента. Максимальная погрешность составляет ± 2,7 процента.