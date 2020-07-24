Фото ⟩ Лучший дом Тартуского уезда ждет новых хозяев, готовых продолжить прибыльный бизнес

Супружеская пара - хозяева этой гостиницы - решили попрощаться с любимым детищем и начать новую жизнь. В результате сделки купли-продажи, помимо солидного главного здания новым собственникам будут принадлежать кемпинг, домик для гриля, погреб и совершенно новый банный комплекс, который получил от гостей только положительные отзывы. Вместе с недвижимостью продается и действующая фирма, управляющая объектом.

Главный дом. ФОТО: KV.EE

Общая площадь двухэтажного главного здания составляет 872 м2, а площадь недвижимости - 10 673 м2. Хозяйка своими руками разбила сад вокруг дома, в котором в общей сложности 21 комната. В большинстве из них имеются собственные ванные. В доме также есть сауна и бассейн.

Главный дом. ФОТО: KV.EE

Домики в кемпинге не отапливаются и подходят для размещения гостей в теплое время года. Всего в кемпинге 28 спальных мест. Таким образом, в комплексе можно разместить до 70 гостей! Кроме того, на участке недвижимости можно принять десять домов на колесах, которые также могут быть подключены к электросети.

Кемпинг. ФОТО: KV.EE

Благодаря продуманной системе отопления расходы на содержание здания впечатляюще низкие. Водой дом обеспечивает скважина, канализация - локальная.

Банный комплекс. ФОТО: KV.EE

В северном крыле главного дома расположена трехкомнатная квартира с отдельным входом. Гости сюда не допускаются, здесь живут хозяева гостиницы. Квартира оборудована всем необходимым для жизни. Есть и приятная терраса.

Центр отдыха. Общий вид. ФОТО: KV.EE