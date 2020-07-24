Таблица: кто в Эстонии сокращает больше всего работников?

Новые данные о коллективных сокращениях показывают, что с введения чрезвычайного положения в Эстонии в результате коллективного сокращения потеряли работу почти 3000 человек, и это количество постоянно растет, пишет Postimees.
Достигающая сейчас 6 миллионов сумма пособий на выплату зарплат не сумела предотвратить сокращения: больше всего людей было сокращено в результате коллективного сокращения в фирме Hansaliin, входящей в концерн Tallink, которая отказалась от 190 работников, выясняется из данных Кассы по безработице. Фирма занимается посредничеством рабочей среды для других предприятий Tallink.
На третьем месте идет и еще одно предприятие Tallink, TLG Hotellid: в два захода было подано заявление о сокращении 138 работников. Руководитель отдела кадров Tallink Вахур Аусмеэс заметил, что количество сокращаемых скорее уменьшается, но одна из причин состоит в том, что люди уже ушли сами.
Неожиданно за ними следует и производитель слуховых аппаратов Widex, который несколько лет назад удостоился похвалы СМИ за то, что особенно быстро увеличивал штат сотрудников. По данным Кассы по безработице, в фирме датского происхождения остались без работы 118 человек. Таким образом, представительство фирмы в Эстонии становится совсем небольшим, по данным инфобанка, во втором квартале этого года в нем работало всего 125 человек. Согласно данным отчета за 2019 экономический год, у Widex, входящей в шестой по величине концерн в мире, производящий слуховые аппараты, растут и оборот, и прибыль, однако число работников в Эстонии постоянно уменьшается. Если Tallink назвал причиной своих трудностей влияние коронавируса на коммерческую деятельность, то Widex написал в экономическом отчете, что, поскольку в прошлом году произошло объединение Widex Grupp и Sivantos Grupp в SW Audiology, фирма получила указания перевести производство на новый завод на Филиппинах. Widex подал так называемое второе ходатайство, которое означает, что сокращения начинаются с этой недели. Получить комментарий представителей фирмы пока не удалось.
Как и ожидалось, много извещений о сокращениях поступило из сектора гостиничных услуг и питания: от десятков работников отказались или будут вынуждены отказаться Swissôtel, Ülemiste Hotell и многие другие. Также были вынуждены пойти на сокращения Таллиннские места общепита, например, владелец паба Scotland Yard - Tresmark. Хотя была надежда, что снятые в июне коронавирусные ограничения вернут туристов обратно, владельцы гостиниц и кафе говорят, что о восстановлении нет и речи. Как и в Эстонии, в других странах советуют провести это лето на родине.
Не избежит сокращений и сфера технологий. Производитель роботов Cleveron подал заявление о сокращении 30 работников, фирма по идентификации личности Veriff отказалась от 63 сотрудников. Посредник платежей Monese тоже сократил в Эстонии 30 человек.
Коллективные сокращения продолжились и по завершении чрезвычайного положения. В этом месяце в Эстонии о сокращениях сообщили 12 предприятий, что затронет в общей сложности более 300 работников. Помимо Widex, в их числе Tumlare Corporation Estonia OÜ, которая хочет сократить 56 человек. Также о сокращении, которое затронет 28 работников, сообщила Fieldcore Services Solution. За этим предприятием промышленных услуг стоит весьма известный мире концерн General Electric.
Из местных предпринимателей не избежит сокращений и бывший владелец Центрального рынка Андрей Полищук, его фирма Turukaubanduse AS сократит 27 человек, в том числе семерых в связанной с ним Dzebet OÜ.
По словам советника по связям с общественностью Касса по безработице Лаури Кооля, фирмы должны подать Кассе два извещения о сокращении: первичное и второе, когда действительно приходится сокращать. Если в начале чрезвычайного положения первичных сообщений поступило 150, то сейчас сокращения состоялись на 100 предприятиях.
Кооль подчеркнул, что фирма должна отчитываться перед Кассой по безработице о коллективных сокращениях. Если сокращения проходят в обычном порядке, то отдельно оповещать не требуется. В Эстонии число безработных стабильно держится выше 50 000, и безработица не хочет снижаться ниже 7,9%. Если сфера услуг по сравнению с периодом карантина демонстрирует симптомы выздоровления, то, по словам Кооля, бросается в глаза другая тенденция: а именно, в последние недели больше безработных стало прибавляться в сфере строительства. Например, в июле о сокращениях сообщила фирма Сильвера Кусмана Veron Eesti.
Еще используется мера пособий на выплату зарплат, Кассе по безработице можно подавать заявления до конца июля. Кооль подтвердил, что сейчас деньги пока есть и даже вероятно останутся. Однако, если ходатайств станет поступать больше, правительство дало гарантию, что деньги на пособие будут найдены.
Сокращения из-за вируса – но не только
Несмотря на то, что коллективные сокращения произошли посреди коронакризиса, далеко не все они с ним связаны. Например, весной о крупном сокращении сообщил Kunda Nordic Tsement, приведя в качестве причины рост цен на диоксид углерода, который из-за старого оборудования на заводе делает производство нерентабельным.
Будем надеяться, что сокращений станет меньше
Вахур Аусмеэс, руководитель отдела кадров и развития
На деятельность OÜ Hansalinn и всей Tallink Grupp повлияли ограничения на путешествия в Эстонии, Финляндии, Швеции и Латвии, связанные с COVID-19. Мы ищем решения для того, чтобы обслуживать пассажиров и линии, однако все же объемы пассажирских перевозок по сравнению с прошлым годами стали настолько меньше, что мы вынуждены сокращать рабочие места, поскольку мы не моем предложить им работу в прежнем объеме. В случае Hansaliin OÜ мы зарегистрировали в Кассе по безработице сокращение до 190 рабочих мест к середине сентября. В данный момент мы надеемся, что это количество уменьшится до 120 работников. Этого уменьшения мы достигнем с помощью того, что часть работников уже нашли или вот-вот найдут работу в других фирмах. В то же время мы предлагаем своим работникам возможность работать в других предприятиях Tallink Grupp, например, в ресторанах Burger King.
В других предприятиях Tallink Grupp сокращения уже прошли в Tallink Hotels (более 100 рабочих мест, поскольку и Tallink City Hotell из-за ремонта временно закрыт), в других отделениях на суше сокращали по 40 человек, в основном в терминалах и центрах обслуживания клиентов, где из-за меньшего количества туристов было меньше работы. В дочерних предприятиях Tallink Grupp в других странах крупнейшие сокращения прошли в Латвии (около 400 рабочих мест на море и суше) и в Швеции (до 450 рабочих мест на море и суше). Процесс сокращения еще не завершен.