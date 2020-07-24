Таблица: кто в Эстонии сокращает больше всего работников?

По словам советника по связям с общественностью Касса по безработице Лаури Кооля, фирмы должны подать Кассе два извещения о сокращении: первичное и второе, когда действительно приходится сокращать. Если в начале чрезвычайного положения первичных сообщений поступило 150, то сейчас сокращения состоялись на 100 предприятиях.

Кооль подчеркнул, что фирма должна отчитываться перед Кассой по безработице о коллективных сокращениях. Если сокращения проходят в обычном порядке, то отдельно оповещать не требуется. В Эстонии число безработных стабильно держится выше 50 000, и безработица не хочет снижаться ниже 7,9%. Если сфера услуг по сравнению с периодом карантина демонстрирует симптомы выздоровления, то, по словам Кооля, бросается в глаза другая тенденция: а именно, в последние недели больше безработных стало прибавляться в сфере строительства. Например, в июле о сокращениях сообщила фирма Сильвера Кусмана Veron Eesti.

Еще используется мера пособий на выплату зарплат, Кассе по безработице можно подавать заявления до конца июля. Кооль подтвердил, что сейчас деньги пока есть и даже вероятно останутся. Однако, если ходатайств станет поступать больше, правительство дало гарантию, что деньги на пособие будут найдены.

Несмотря на то, что коллективные сокращения произошли посреди коронакризиса, далеко не все они с ним связаны. Например, весной о крупном сокращении сообщил Kunda Nordic Tsement, приведя в качестве причины рост цен на диоксид углерода, который из-за старого оборудования на заводе делает производство нерентабельным.

Будем надеяться, что сокращений станет меньше

Вахур Аусмеэс, руководитель отдела кадров и развития

На деятельность OÜ Hansalinn и всей Tallink Grupp повлияли ограничения на путешествия в Эстонии, Финляндии, Швеции и Латвии, связанные с COVID-19. Мы ищем решения для того, чтобы обслуживать пассажиров и линии, однако все же объемы пассажирских перевозок по сравнению с прошлым годами стали настолько меньше, что мы вынуждены сокращать рабочие места, поскольку мы не моем предложить им работу в прежнем объеме. В случае Hansaliin OÜ мы зарегистрировали в Кассе по безработице сокращение до 190 рабочих мест к середине сентября. В данный момент мы надеемся, что это количество уменьшится до 120 работников. Этого уменьшения мы достигнем с помощью того, что часть работников уже нашли или вот-вот найдут работу в других фирмах. В то же время мы предлагаем своим работникам возможность работать в других предприятиях Tallink Grupp, например, в ресторанах Burger King.

В других предприятиях Tallink Grupp сокращения уже прошли в Tallink Hotels (более 100 рабочих мест, поскольку и Tallink City Hotell из-за ремонта временно закрыт), в других отделениях на суше сокращали по 40 человек, в основном в терминалах и центрах обслуживания клиентов, где из-за меньшего количества туристов было меньше работы. В дочерних предприятиях Tallink Grupp в других странах крупнейшие сокращения прошли в Латвии (около 400 рабочих мест на море и суше) и в Швеции (до 450 рабочих мест на море и суше). Процесс сокращения еще не завершен.