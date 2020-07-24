Оборот концерна Stockmann упал более чем на 20 процентов

Во втором квартале консолидированный оборот группы снизился на 23,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 182,7 млн евро, а операционная прибыль с 10,2 млн евро годом раньше преобразовалась в 3,1 млн убытка, сообщил концерн Stockmann Group на фондовую биржу.