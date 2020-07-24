Оборот концерна Stockmann упал более чем на 20 процентов

Оборот финского концерна розничной торговли Stockmann Group в первом полугодии этого года упал за год на 20,6 процента до 351,1 млн евро, а операционный убыток вырос с 11,2 млн евро до 33,5 млн евро.
Во втором квартале консолидированный оборот группы снизился на 23,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 182,7 млн евро, а операционная прибыль с 10,2 млн евро годом раньше преобразовалась в 3,1 млн убытка, сообщил концерн Stockmann Group на фондовую биржу.
В первом полугодии оборот в странах Балтии сократился на 25,7 процента до 29,1 млн евро, а во втором квартале на 16,3 процента до 12,9 млн евро.
На результаты группы в первой половине года повлияли ограничения, вызванные вспышкой коронавируса.