Оставшиеся за дверью ТТУ иностранные студенты: мы отказались от работы, кто за это ответит?

ТТУ решил, что в первом и во втором семестре не будет принимать кандидатов в студенты, на родине которых за последние недели общее число положительных тестов на коронавирус превышает 16 на 100 000 человек. В Пакистане, где проживают Аббас и Фатима, только за среду выявлено 1332 новых случая заболевания COVID-19, передает Postimees.

По словам Аббаса, оставшиеся за дверью иностранные студенты создали в приложении WeChat группу, где обсуждается эта проблема. В основном из эмоций в ней преобладают гнев и грусть. «Некоторые ушли с работы, чтобы готовиться к экзаменам, некоторые продали автомобиль, кто-то взял кредит, - перечисляет он. - Мы потратили свою энергию, время и деньги». По его словам, неприятную новость от ТТУ иностранные студенты сперва узнали из СМИ и только на следующий день вуз разослал им письма.

Студенты считают, что ТТУ мог бы предложить им альтернативу, например, позволив прибывшим из стран с высоким коронариском слушать лекции в интернете. «Например, Тартуский университет все-таки позволяет студентам приезжать и учиться на основании необходимых приложений», - сравнивает Аббас.

Аббас отмечает, что они все-таки хотят поступить именно в ТТУ, тем более подавать документы в другие учебные заведения, скорее всего, уже слишком поздно. Кроме того, некоторые студенты, поступив в ТТУ, отказали другим вузам. «Почему другие университеты Эстонии ждут студентов, а ТТУ нет? Отказ иностранным студентам — это не выход. Правительство Эстонии позволило всем университетам изменить касающиеся студентов правила и приветствует все эти изменения», - утверждает Аббас.

Аббас объясняет, что в течение года студенты готовили документы и сдавали соответствующие экзамены, поэтому сейчас им особенно обидно. «Мы сдали все IELTS-экзамены (экзамены по английскому языку — прим. авт.), целый год готовили заявления для поступления, потом в декабре выставили свои кандидатуры на рассмотрение и участвовали в интервью. Спустя почти восемь месяцев нас приняли, мы забронировали билеты, заплатили за страховку и нас не принимают», - жалуется студент.

Фатима отмечает, что несмотря на пандемию коронавируса, она надеялась на лучшее. «Мы были уверены, что после открытия посольств нам будет сделано окончательное предложение. Теперь, когда открыли посольства и иностранным студентам вернули возможность приехать в Эстонию, наш вуз аннулировал поступление, хотя учеба уже оплачена», - сказала она.