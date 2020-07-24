Тайсон показал промо-ролик к бою с Джонсом

23 июля стало известно, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон проведет выставочный поединок с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом. Бой будет рассчитан на восемь раундов. Тайсона к нему будет готовить известный тренер по ММА Рафаэль Кордейро, пишет "Чемпионат".
Вскоре после официального объявления боя Майк на своей странице в Instagram выложил промо-ролик ко встрече с Джонсом.
Соответствующее видео доступно на странице боксера в социальной сети.
Напомним, Майк Тайсон последний бой на профессиональном уровне провел в 2005 году, проиграв Кевину Макбрайду. Не так давно он объявил о возвращении в спорт ради проведения нескольких выставочных поединков и выложил несколько роликов, продемонстрировав прекрасную физическую форму.
Что касается Роя Джонса, последний профессиональный бой он провел в феврале 2018 года, победив единогласным решением судей Скотта Сигмона.