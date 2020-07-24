Эстонская современная архитектура предлагает оригинальные здания на любой вкус, пишет Kodustiil. Помимо столичных небоскребов, в Эстонии есть и другие интересные образцы современной архитектуры.

Центр Арво Пярта

Центр Арво Пярта в Лауласмаа. ФОТО: SANDER ILVEST/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Культурный центр, получивший в 2019 году главный приз в области архитектуры от Капитала культуры, несомненно, является одним из самых ярких образцов современной эстонской архитектуры. Огромное здание, спроектированное испанскими архитекторами Фуэнсанта Ньето и Энрике Собеяно, расположен в лесу рядом с Лауласмаа в волости Ляэне-Харью. «Здание Центра Арво Пярта родилось как слияние архитектуры, природы и музыки, и звук преобразовался в пространство», - рассказали архитекторы об уникальном здании.

Развлекательный центр Tuuletorn

Развлекательный центр Tuuletorn. ФОТО: Erakogu

Находящийся на Хийумаа развлекательный центр открылся в этом году. Экспозиция состоит из трех разделов: природа Хийумаа, история и местное культурное наследие. 20-метровая стена для скалолазания выполнена в виде вихря и подходит для альпинистов с различными способностями и амбициями. Стоимость проекта составила 2,8 миллиона евро. Основной строительный проект был подготовлен проектировочной компанией OÜ Esplan, а архитектурные решения выполнены бюро Architect 11.

Автовокзал в Йыгева

Автовокзал в Йыгева. ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Архитекторы Андрес Лунге и Майт Лаури спроектировали великолепную автобусную станцию ​​в Йыгева, написал в 2009 году Tartu Postimees. Строительство нового автовокзала стоило 3,9 миллиона крон, или примерно 250 000 евро. До завершения строительства город Йыгева был единственным уездным центром без автовокзала. Автовокзал получил специальный приз за использование клееного бруса в конкурсе «Лучшее деревянное строение Эстонии 2009».

Художественный музей KUMU

Художественный музей KUMU. ФОТО: aquatarkus / Shutterstock.com

История создания здания KUMU достаточно длинна. Уже в 1930-х годах было организовано несколько архитектурных конкурсов проектов художественного музея, но, к сожалению, строительные работы были приостановлены из-за Второй мировой войны. С восстановлением независимости Эстонской Республики тема строительства нового главного здания художественного музея снова стало актуальной, и в 1993 году был организован международный архитектурный конкурс, победителем которого стала работа «Circulos» финского архитектора Пекки Вапаавуори. Но чтобы начать строительство, вновь потребовалось много времени. Только в 2002 году на холме парка Кадриорг начали копать котлован. Музей открыл свои двери для посетителей в феврале 2006 года.

Нарвский колледж Тартуского университета

Нарвский колледж Тартуского университета. ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Новое учебное здание Нарвского колледжа подверглось критике еще до начала строительства. Проект здания был назван уродливым и пессимистическим, писал Postimees. Учебный корпус, построенный на месте разрушенного во время войны здания фондовой биржи, закрыл бы собой ратушу, поэтому архитекторы решили обозначить местонахождение здания фондовой биржи с помощью выступающего козырька. Авторы проекта - Катрин Коов, Индрек Пейль и Сийри Валльнер. Однако к настоящему времени местные жители приняли здание, и оно стало новым символом города. Учебный корпус также получил ежегодную премию фонда Kultuurkapital.

Эстонский национальный музей

Эстонский национальный музей. ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS/Scanpix

Эстонский национальный музей, основанный в 1909 году, на протяжении своей долгой истории путешествовал по разным районам Тарту. Только в 2003 году было решено построить новое современное здание музея рядом с развалинами мызы Раади. В 2005 году был проведен международный архитектурный конкурс, победителем на котором стала работа под девизом «Поле памяти». Архитекторами монументального здания являются Лина Готмех из Ливана, Дэн Дорелл из Италии и Цуёси Тане из Японии. Однако Европейская комиссия отказалась финансировать строительство, и эстонскому государству пришлось строить такой большой музей за свои деньги. Строительные работы начались весной 2013 года, а двери были открыты для гостей три года спустя.

Центральная библиотека в Пярну

Центральная библиотека в Пярну. ФОТО: Grisha Bruev / Shutterstock.com

Архитектурный конкурс на проект новой центральной библиотеки в Пярну был объявлен в 1999 году. Победителем стала архитектурное бюро «3+1». Строительные работы начались в 2002 году. Первый этап строительства был завершен в октябре того же года. Библиотека открылась для горожан в 2003 году. Строительство второй очереди библиотеки началось четыре года спустя, и здание было окончательно открыто в 2008 году. За этот проект архитекторы бюро «3+1» были отмечены ежегодной премией фонда Eesti Kultuurkapital в области архитектуры.

Институт физики Тартуского университета

Институт физики Тартуского университета. ФОТО: Kristjan Teedema/Postimees Grupp/Scanpix

Здание Института физики Тартуского университета, или Physicum, проектировали эстонские архитекторы Отть Кадарик, Виллем Томисте и Михкель Тюйр. Строительство началось осенью 2012 года, в следующем году был проведен праздник стропил, а в конце лета 2014 года состоялось торжественное открытие здания.

Певческая сцена в Вильянди

Певческая сцена в Вильянди. ФОТО: Shutterstock

Строительство белоснежной певческой сцены началось в Вильянди в 2013 году. Эстрада площадью 700 м3 и стоимостью 1,3 млн евро была тепло принята местными жителями, писало издание Sakala. Авторами комплекса певческого поля были архитекторы Отть Кадарик, Михкель Тюйр и Танель Трепп.

Мемориал жертвам коммунизма и памятник офицерам

Мемориал жертвам коммунизма и памятник офицерам на Маарьямяги. ФОТО: SANDER ILVEST/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Расположенный на улице Пирита в Таллинне мемориал жертвам коммунизма и памятник офицерам была открыт 23 августа 2018 года. Мемориал включает имена граждан и постоянных жителей Эстонской Республики, которые погибли начиная с 1940 года как жертвы преступлений коммунистического режима. Во время его открытия на стенах мемориала было более 22 000 имен, их число постоянно дополняются новыми надписями. На памятнике кадровым офицерам указаны имена офицеров Эстонской Республики, погибших в результате репрессий оккупационных режимов, а также офицеров, участвовавших в Освободительной войне.

Дом-улитка в Тарту

Дом-улитка в Тарту. ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS