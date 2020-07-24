Абсурдная ситуация: инициатива министра юстиции усложняет работу эстонских судов

Хотя законопроект создает впечатление, что открытые данные судов станут нечитаемыми для машин только после вступления в силу постановления, на деле эти данные невозможно обрабатывать в Riigi Teataja уже более двух месяцев.

Три года назад предприниматель Эверт Нылв разработал приложение xLaw для обработки открытых судебных данных, которое помогает юристам искать прецеденты и, среди прочего, позволяет им выполнять в базах данных независимый поиск по ключевым словам. Приложение ежедневно используют более 1500 юристов, в том числе более 50 юридических фирм и все эстонские суды.

Ситуацию делает абсурдной то, что Министерство юстиции, которое теперь закрывает открытые данные, заключило договор госпоставки с ExtendLaw, владельцем лицензии xLaw, чтобы суды могли использовать приложение.

«Министерство заключило договор об использовании приложения, но в то же время затрудняет своей деятельностью реализацию тендера», - сказал Эверт Нылв, глава ExtendLaw.

По его мнению, ограничение доступа к открытым данным противоречит Директиве Европейского союза 2019/1024, в которой отдельно говорится, что судебные документы являются ценным фондом, и компании должны иметь возможность использовать эту базу данных для разработки новых приложений.

«Я считаю, что государство должно предоставить доступ к анонимизированным решениям или найти другое решение. В нынешней ситуации развитие правовых технологий в Эстонии затруднено, и это касается как практикующих юристов, так и развития юридической науки в целом », - сказал Нылв.

Данные закрыты уже сейчас

Предложенное министром юстиции постановление, впрочем, предназначено только для легализации текущей ситуации, поскольку открытые данные по сути закрыты с мая. В Riigi Teataja уже есть роботизированная ловушка, которая делает невозможной обработку имеющихся там данных.

«8 мая на веб-сайте Riigi Teataja неожиданно и без законных оснований появилась роботизированная ловушка с обоснованием защиты прав отдельных лиц в качестве ответа на поисковый запрос, то есть реальность уже соответствует тому, о чем запрашивается в постановлении», - сказал Нылв.

В случае ловушки (т.н капча) веб-сайт требует, чтобы человек ввел определенный код, чтобы доказать, что он не робот. Riigi Teataja отображает капчу при запросе данных в первый раз и позднее, после 30-го последовательного запроса или по истечении 30 минут.

12 мая Нылв направил в Министерство юстиции письмо, в котором указывалось, что установка капчи для Riigi Teataja препятствует выполнению заключенного с министерством договора о поставке, который дает судьям и защитникам судов первой и второй инстанции право использовать приложение xLaw.

В своем ответе, направленном 4 июня, вице-канцлер Министерства юстиции Вильяр Пеэп заявил, что целью введения капчи является защита частной жизни людей. Он также отметил, что на данный момент технически невозможно сделать анонимные решения доступными в отдельности.