Абсурдная ситуация: инициатива министра юстиции усложняет работу эстонских судов

Инициатива министра юстиции Райво Аэга - закрыть открытые данные судов - усложняет работу последних, поскольку приложение, созданное как раз для чтения таких данных, используется в повседневной работе судей, прокуроров и адвокатов, пишет Postimees.
Хотя законопроект создает впечатление, что открытые данные судов станут нечитаемыми для машин только после вступления в силу постановления, на деле эти данные невозможно обрабатывать в Riigi Teataja уже более двух месяцев.
Три года назад предприниматель Эверт Нылв разработал приложение xLaw для обработки открытых судебных данных, которое помогает юристам искать прецеденты и, среди прочего, позволяет им выполнять в базах данных независимый поиск по ключевым словам. Приложение ежедневно используют более 1500 юристов, в том числе более 50 юридических фирм и все эстонские суды.
Ситуацию делает абсурдной то, что Министерство юстиции, которое теперь закрывает открытые данные, заключило договор госпоставки с ExtendLaw, владельцем лицензии xLaw, чтобы суды могли использовать приложение.
«Министерство заключило договор об использовании приложения, но в то же время затрудняет своей деятельностью реализацию тендера», - сказал Эверт Нылв, глава ExtendLaw.
По его мнению, ограничение доступа к открытым данным противоречит Директиве Европейского союза 2019/1024, в которой отдельно говорится, что судебные документы являются ценным фондом, и компании должны иметь возможность использовать эту базу данных для разработки новых приложений.
«Я считаю, что государство должно предоставить доступ к анонимизированным решениям или найти другое решение. В нынешней ситуации развитие правовых технологий в Эстонии затруднено, и это касается как практикующих юристов, так и развития юридической науки в целом », - сказал Нылв.
Данные закрыты уже сейчас
Предложенное министром юстиции постановление, впрочем, предназначено только для легализации текущей ситуации, поскольку открытые данные по сути закрыты с мая. В Riigi Teataja уже есть роботизированная ловушка, которая делает невозможной обработку имеющихся там данных.
«8 мая на веб-сайте Riigi Teataja неожиданно и без законных оснований появилась роботизированная ловушка с обоснованием защиты прав отдельных лиц в качестве ответа на поисковый запрос, то есть реальность уже соответствует тому, о чем запрашивается в постановлении», - сказал Нылв.
В случае ловушки (т.н капча) веб-сайт требует, чтобы человек ввел определенный код, чтобы доказать, что он не робот. Riigi Teataja отображает капчу при запросе данных в первый раз и позднее, после 30-го последовательного запроса или по истечении 30 минут.
12 мая Нылв направил в Министерство юстиции письмо, в котором указывалось, что установка капчи для Riigi Teataja препятствует выполнению заключенного с министерством договора о поставке, который дает судьям и защитникам судов первой и второй инстанции право использовать приложение xLaw.
В своем ответе, направленном 4 июня, вице-канцлер Министерства юстиции Вильяр Пеэп заявил, что целью введения капчи является защита частной жизни людей. Он также отметил, что на данный момент технически невозможно сделать анонимные решения доступными в отдельности.
По словам Нылва, это утверждение не соответствует действительности, поскольку само Министерство юстиции подтверждало, что может исключить личные данные из судебных решений.
Действительно, 19 июня прошлого года министерство выпустило пресс-релиз, в котором указывалось, что из большинства из 79 000 судебных решений, в которых было отменено вынесенное лицу наказание, были удалены личные данные, и решения снова стали доступными.
Приложение популярно среди судей
По словам гражданского судьи Харьюского уездного суда Мерит Хельм, решение xLaw очень популярно среди гражданских судей и судебных юристов, поскольку оно позволяет гораздо проще и быстрее найти необходимый судебный прецедент, чем поиск в информационной системе суда или на сайте Верховного суда.
«Это очень хорошо продуманное решение, если честно, я не могу представить себе работу без этого решения, особенно если необходимо найти и проанализировать предыдущее прецедентное право. Для меня появление xLaw стало настоящим прыжком тигра, что значительно облегчает мою работу», - похвалила Хельм.
Она заявила, что если приложение xLaw больше не будет работать и придется довольствоваться тем, что предлагет судебная инфосистема, веб-сайт Госсуда и Riigi Teataja, это существенно повлияет на работу адвокатов и судей.
«Трудно и очень много времени
"Поиск соответствующей судебной практики в информационной системе судов сложен и занимает много времени. То же самое относится решениям базы данных на веб-сайте Госсуда", - сказала она.
Судья Хельм сочла, что проект положения о закрытии публичных данных и его соответствии процессуальному кодексу требует более широкого обсуждения и обдумывания, прежде чем вносить такое изменение.
Председатель Эстонской ассоциации судей, судья Тартуского окружного суда Индрек Паррест также сказал, что приложение xLaw, безусловно, помогает судьям сэкономить рабочее время.
«Я надеюсь, что будет найдено разумное решение, и что суды по-прежнему смогут использовать автоматизированные системы для поиска соответствующего прецедента», - сказал Паррест.
На прошлой неделе Министерство юстиции направило на утверждение поправки в устав судебной инфосистемы, согласно которым судебные решения и данные о заседаниях, публикуемые в Riigi Teataja, не предоставляются для сбора в базах данных и использования в машиночитаемом виде в качестве открытых данных.
Министр юстиции Райво Аэг заявил вчера на правительственной пресс-конференции, что это изменение в будущем предотвратит создание бесчисленных частных баз данных и злоупотребление собранных о людях данными.
На сайте Riigi Teataja личные данные удаляются из решения суда после истечения срока действия приговора. По словам Аэга, человек, отбывший наказание, должен иметь возможность жить дальше.