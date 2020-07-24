Пт, 24.07.2020
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Результаты проб: вода на Штромке отвечает требованиям

Пляж Штромка.

ФОТО: Aila Vaher

Вода на Штромке отвечает требованиям: результаты анализа взятых экспертами департамента здоровья новых проб воды подтвердили, что вода на Штромке чистая, сообщила в пятницу пресс-служба  районной управы  Пыхья-Таллинна.

«Анализ взятых департаментом здоровья проб воды 16 и 20 июля показал, что вода на пляже Штромка отвечает требованиям. При этом всегда стоит следить и за цветом вывешенного на пляже флага, так как подходит ли вода для купания -  зависит от температуры воды, отсутствия сине-зеленых водорослей, высоты волны и прочих параметров», - отметил старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.  

Качество воды на другом пляже Пыхья-Таллинна, Пикакари, по-прежнему очень хорошее. Пикакари - один из трех пляжей Эстонии, удостоенных международного знака чистоты и экологичности пляжа "Голубой флаг". 

Чистота воды определяется по двум микробиологическим параметрам - содержание в воде энтерококков и кишечной палочки. 

В случае пляжа Штромки нужно учитывать, что парк и прибрежная зона расположены в низине, то есть в случае больших осадков качество воды меняется. Также на качество воды на пляже может оказывать влияние и деятельность человека в близлежащих районах, грунтовые и дождевые воды, которые переносят осадочные воды с загрязненных территорий в Коплиский залив.

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