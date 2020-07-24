Результаты проб: вода на Штромке отвечает требованиям

Вода на Штромке отвечает требованиям: результаты анализа взятых экспертами департамента здоровья новых проб воды подтвердили, что вода на Штромке чистая, сообщила в пятницу пресс-служба районной управы Пыхья-Таллинна.
«Анализ взятых департаментом здоровья проб воды 16 и 20 июля показал, что вода на пляже Штромка отвечает требованиям. При этом всегда стоит следить и за цветом вывешенного на пляже флага, так как подходит ли вода для купания - зависит от температуры воды, отсутствия сине-зеленых водорослей, высоты волны и прочих параметров», - отметил старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
Качество воды на другом пляже Пыхья-Таллинна, Пикакари, по-прежнему очень хорошее. Пикакари - один из трех пляжей Эстонии, удостоенных международного знака чистоты и экологичности пляжа "Голубой флаг".
Чистота воды определяется по двум микробиологическим параметрам - содержание в воде энтерококков и кишечной палочки.
В случае пляжа Штромки нужно учитывать, что парк и прибрежная зона расположены в низине, то есть в случае больших осадков качество воды меняется. Также на качество воды на пляже может оказывать влияние и деятельность человека в близлежащих районах, грунтовые и дождевые воды, которые переносят осадочные воды с загрязненных территорий в Коплиский залив.