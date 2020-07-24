Результаты проб: вода на Штромке отвечает требованиям

«Анализ взятых департаментом здоровья проб воды 16 и 20 июля показал, что вода на пляже Штромка отвечает требованиям. При этом всегда стоит следить и за цветом вывешенного на пляже флага, так как подходит ли вода для купания - зависит от температуры воды, отсутствия сине-зеленых водорослей, высоты волны и прочих параметров», - отметил старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Качество воды на другом пляже Пыхья-Таллинна, Пикакари, по-прежнему очень хорошее. Пикакари - один из трех пляжей Эстонии, удостоенных международного знака чистоты и экологичности пляжа "Голубой флаг".

Чистота воды определяется по двум микробиологическим параметрам - содержание в воде энтерококков и кишечной палочки.