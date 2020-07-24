Специалист разъясняет: как распознать мошенников, выдающих себя за банковских работников

Следует знать, о чем никогда не спрашивают сотрудники банка. Самое важное – надо помнить, что банк никогда не запрашивает у клиента номер счета и реквизиты платежной карточки – номер карточки и CVC-код на обратной стороне карточки. Банк также не запрашивает пароли доступа в интернет-банк. Если вы получили такой звонок, это, совершенно определенно – не сотрудник банка, и вы должны немедленно сообщить об этом банку и полиции.

Обратите внимание на номер телефона, с которого вам звонят. Мошенники могут звонить как с эстонских, так и с иностранных номеров, но следует помнить, что сотрудник банка никогда не будет звонить с номера, зарегистрированного за границей. Поэтому обратите внимание, начинается ли номер звонящего с кода Эстонии +372.

Язык говорящего и способ общения. В большинстве случаев мошенники не говорят по-эстонски и поэтому ищут оправдания тому, что не говорят на этом языке. Сотрудник эстонского банка никогда не отказывается общаться на местном языке. Манера общения, навязчивость также обычно бросаются в глаза.