Специалист разъясняет: как распознать мошенников, выдающих себя за банковских работников

В последние недели полиция и банки сообщают о случаях, когда людям звонят мошенники, которые выдают себя за банковских работников и пытаются заполучить личные данные, в том числе – доступ к интернет-банку и PIN-кодам. Руководитель подразделения Luminor в Эстонии по предупреждению финансовых преступлений Каарел Паабут дает советы, как не стать жертвой мошенников.
«В разгар коронавирусной пандемии как банки, так и частные лица адаптировались к ситуации. Расширилось предоставление удаленных услуг. К сожалению, мы увидели, что мошенники воспользовались ситуацией и начали искать разные способы обмануть людей, – сказал руководитель подразделения Luminor в Эстонии по предупреждению финансовых преступлений Каарел Паабут. - Мы знаем, например, случаи, когда мошенники звонили клиентам, и, представившись сотрудниками банка, запрашивали различную информацию, необходимую для доступа в интернет-банк».
Паабут добавил, что определить личность человека в телефонном разговоре, когда нет личного контакта, гораздо сложнее. «Поэтому надо проявлять особую осторожность и знать способы, которые позволяют понять, что это не банковский работник, а мошенник», – подчеркнул он.
Глава эстонского подразделения Luminor по предупреждению финансовых преступлений выделил четыре основных момента по распознаванию мошенников:
Следует знать, о чем никогда не спрашивают сотрудники банка. Самое важное – надо помнить, что банк никогда не запрашивает у клиента номер счета и реквизиты платежной карточки – номер карточки и CVC-код на обратной стороне карточки. Банк также не запрашивает пароли доступа в интернет-банк. Если вы получили такой звонок, это, совершенно определенно – не сотрудник банка, и вы должны немедленно сообщить об этом банку и полиции.
Обратите внимание на номер телефона, с которого вам звонят. Мошенники могут звонить как с эстонских, так и с иностранных номеров, но следует помнить, что сотрудник банка никогда не будет звонить с номера, зарегистрированного за границей. Поэтому обратите внимание, начинается ли номер звонящего с кода Эстонии +372.
Язык говорящего и способ общения. В большинстве случаев мошенники не говорят по-эстонски и поэтому ищут оправдания тому, что не говорят на этом языке. Сотрудник эстонского банка никогда не отказывается общаться на местном языке. Манера общения, навязчивость также обычно бросаются в глаза.
Обратитесь в банк. Если вы не уверены, что позвонил сотрудник банка, и вы подозреваете мошенничество, положите трубку и позвоните на официальный номер телефона банка. Правильные номера телефонов вы можете найти на сайте банка. Объяснив ситуацию сотруднику банка, вы можете узнать, действительно ли полученный звонок поступил из банка или это была попытка мошенничества. Кроме того, сотрудник банка предоставит вам информацию о том, как в такой ситуации следует действовать.
Однако если вы все-таки стали жертвой мошенничества и перевели деньги мошенникам или деньги были сняты с Вашего счёта, Вам следует как можно скорее уведомить об этом банк. В лучшем случае банк сможет приостановить транзакцию и дальнейшие платежи. Банк следует уведомить и в том случае, если Вы потеряли свою банковскую карточку или она попала в чужие руки. В этом случае, карточка должна быть немедленно заблокирована в интернет-банке, или для этого надо позвонить в банк.