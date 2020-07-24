Покинувшая российский ВУЗ перуанка осталась за дверьми Тартуского университета

Агила хотела бы начать обучение по программе эстонского языка русской филологии или политологии в Тартуском университете осенью, потому что здесь, в отличие от России, она могла бы учиться бесплатно. Но она не сможет начать обучение, хотя приобрела уровень эстонского языка, необходимый для поступления.

Причина довольно неожиданная: среднего образования, полученного на родине перуанской женщины, с сертификатом Certificado Oficial de Estudios Educación Básica Alternativa, недостаточно для Эстонии. Агуила получила образование за десять с половиной лет, а не 12, как в Эстонии. Она несколько раз подчеркивала, что ее среднее образование является действительным в Перу и России, и добавила, что ее школьное образование было схожим с образованием в эстонских гимназиях для взрослых.

Закон есть закон

Девушка вела длинную переписку с университетом, потратила время и деньги для достижения своей цели: на изучение языка было потрачено почти 1500 евро. Она даже написала ректору Тартуского университета Тоомасу Ассеру, но ответ по-прежнему был отрицательным.

Решение о том, что ее аттестат о среднем образовании не является действительным, было принято 30 апреля этого года структурным подразделением Фонда Архимеда и агентством академического признания ENIC/NARIC. Агенство призвано способствовать правильному и справедливому признанию образования, полученного за рубежом. Однако учебе Агилы препятствует организация, проверяющая документы и показывающая учащемуся красный или зеленый свет в соответствии с законами и правилами.

Проректор Тартуского университета Ауне Валк понимает проблему Агилы на человеческом уровне, но признает, что закон остается законом. «Мы не можем изменить решение ENIC/NARIC», - сообщила она. «Если кандидат не имеет действительного среднего образования в нашей системе, то мы не можем принять его в университет».

В среднюю школу возвращаться не хочет

Приемная комиссия университета рекомендовала Агиле получить среднее образование в Эстонии, например, в гимназии для взрослых. Перуанка не хочет, потому что это отнимет у нее слишком много времени. «Все это очень досадно, потому что я уже окончила среднюю школу», - добавила он.

Гуннар Вахт, глава Центра ENIC/NARIC, пояснил, что номинальная продолжительность учебной программы очного обучения, приобретенная Агилой, составляет девять лет, и что объем предметов, прописанных в этой программе, не сопоставим с общим объемом базового и среднего образования в Эстонии.

«Девять лет обучения значительно отличаются от 12 лет обучения, и необходимо учитывать, что номинальная продолжительность или объем обучения является одним из важнейших критериев оценки и сравнения этих образований», - пояснил Вахт.

По словам Агилы, ее школа в Перу была адаптирована так, чтобы среднее образование можно было получить быстрее.

Обратно в Санкт-Петербург

Агила также связалась с консулом Эстонии в Рикардо Элиасом Матео Дюраном, чтобы разрешить ситуацию. Последний также подтвердил, что среднее образование Агилы в Перу является действительным. «Здесь не должно быть проблем с дальнейшим обучением», - отметил консул.

Узнав, что в Эстонии невозможно получить высшее образование без повторного посещения средней школы, Агила и ее парень Виталий Кузьмин решили вернуться в Санкт-Петербург в середине августа, чтобы снова поступить в университет.

Кузьмин, который помогал Агиле бороться с бюрократией, также признал, что ему жаль потерянного времени. «Где изученный эстонский язык нужен, кроме Эстонии?», - сетует он. Кузьмин отменил свою работу в Эстонии, написав заявление об отставке по собственному желанию, и поэтому молодые люди в Санкт-Петербурге должны восстановить уровень жизни.