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Покинувшая российский вуз перуанка осталась за дверями Тартуского университета

Peruulanna Andrea Isabel Aguila avastas üllatusega, et ei saa Tartu ülikoolis õppima asuda, sest tema kodumaal omandatud keskharidus ei ole Eesti seaduse jaoks piisav.

ФОТО: Kristjan Teedema

Андреа Изабель Агила (20) приехала из Перу и живет в Тарту с августа 2019 года. Она прошла интенсивные курсы эстонского языка. Девушка также говорит свободно по-русски, потому что училась в России в Тверском университете и поступала в Санкт-Петербургский государственный университет, однако ни одного из них она не окончила, передает Postimees

Агила хотела бы начать обучение по эстонской программе русской филологии или политологии в Тартуском университете осенью, потому что здесь, в отличие от России, она могла бы учиться бесплатно. Но она не сможет начать обучение, хотя овладела эстонским языком на уровне, необходимом для поступления.

Причина довольно неожиданная: среднего образования, полученного в Перу, с сертификатом Certificado Oficial de Estudios Educación Básica Alternativa, недостаточно для Эстонии. Агуила училась десять с половиной лет, а не 12, как в Эстонии. Она несколько раз подчеркивала, что ее среднее образование является действительным в Перу и России, и добавила, что ее школьное образование было схожим с образованием в эстонских гимназиях для взрослых.

Закон есть закон 

Девушка вела длинную переписку с университетом, потратила время и деньги для достижения своей цели: на изучение языка было потрачено почти 1500 евро. Она даже написала ректору Тартуского университета Тоомасу Ассеру, но ответ по-прежнему был отрицательным.

Решение о том, что ее аттестат о среднем образовании не является действительным, было принято 30 апреля этого года структурным подразделением Фонда Архимедес и агентством академического признания ENIC/NARIC. Агентство призвано способствовать правильному и справедливому признанию образования, полученного за рубежом. Однако учебе Агилы препятствует организация, проверяющая документы и показывающая учащемуся красный или зеленый свет в соответствии с законами и правилами.

Проректор Тартуского университета Ауне Валк понимает проблему Агилы на человеческом уровне, но признает, что закон остается законом. «Мы не можем изменить решение ENIC/NARIC, - сообщила она. - Если кандидат не имеет действительного среднего образования в нашей системе, то мы не можем принять его в университет».

В среднюю школу возвращаться не хочет 

Приемная комиссия университета рекомендовала Агиле получить среднее образование в Эстонии, например, в гимназии для взрослых. Перуанка не хочет, потому что это отнимет у нее слишком много времени. «Все это очень досадно, потому что я уже окончила среднюю школу», - добавила он.

Гуннар Вахт, глава Центра ENIC/NARIC, пояснил, что номинальная продолжительность учебной программы очного обучения, приобретенная Агилой, составляет девять лет, и что объем предметов, включенных в эту программу, не сопоставим с общим объемом базового и среднего образования в Эстонии.

«Девять лет обучения значительно отличаются от 12 лет обучения, и необходимо учитывать, что номинальная продолжительность или объем обучения является одним из важнейших критериев оценки и сравнения этих образований», - пояснил Вахт.

По словам Агилы, ее школа в Перу была адаптирована так, чтобы среднее образование можно было получить быстрее. 

Обратно в Санкт-Петербург 

Чтобы разрешить ситуацию, Агила также связалась с консулом Перу в Эстонии Рикардо Элиасом Матео Дюраном. Последний также подтвердил, что среднее образование Агилы в Перу является действительным. «Здесь не должно быть проблем с дальнейшим обучением», - отметил консул.

Узнав, что в Эстонии невозможно получить высшее образование без повторного посещения средней школы, Агила и ее парень Виталий Кузьмин решили вернуться в Санкт-Петербург в середине августа, чтобы снова поступить в университет.

Кузьмин, который помогал Агиле бороться с бюрократией, также признал, что ему жаль потерянного времени. «Где изученный эстонский язык нужен, кроме Эстонии?», - сетует он. Кузьмин отменил свою работу в Эстонии, написав заявление об увольнении по собственному желанию, и теперь молодым людям снова придется устраиваться  в Санкт-Петербурге.

Агила могла бы стать в Тартуском университете первым человеком из Латинской Америки, который продолжал бы обучение на эстонском языке. Вполне вероятно, что Тарту и Эстония потеряли единственного потенциального эстофила из Перу.

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