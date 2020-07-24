Венецианка живет в Нарве, как в мечте

34-летняя Ирэн Масато-Рандоя, родившаяся недалеко от Венеции и преподающая английский язык в Нарвской эстонской гимназии уже пятый год, никогда не хотела жить в Италии, передает Postimees.
«Когда мои родители узнали, что я переезжаю в Эстонию, то сказали, что если я буду счастлива, то и они тоже. Они знали, что я не планирую оставаться в Италии», - рассказывает Масато-Рандоя.
Ее родителям 62 и 60 лет, отец - сыродел, а мать - учитель на пенсии.
На вопрос, почему она не хотела жить в Италии, Ирэн со смехом отвечает, что ей не нравятся итальянские мужчины. «Мужчина моей мечты всегда был немцем, но я взяла курс еще севернее», - улыбается Масато-Рандоя.
Женщина, которая родилась и выросла в маленьком городке Долос на севере Италии с населением 15 000 человек, впервые услышала об Эстонии в 2007 году, когда изучала, куда поехать учиться по программе Эразмус. Изучив русский язык в университете Падуи, она хотела найти место, где русский язык не является чужим - но Эразмус не охватывает Россию.
Предметом, который она изучала в Тартуском университете, была межкультурная коммуникация, что парадоксально не означало отношения к эстонской культуре, поскольку сокурсники Масато также были иностранцами.
Плоская земля и ноль промилле
В качестве основного различия между Эстонией и северной Италией женщина указывает на отсутствие в Эстонии гор.
«Суур Мунамяги для меня как маленькая насыпь. В Эстонии есть город, а за ним - километры полей и лесов. В северной Италии небольшие города расположены близко друг к другу и между ними есть деревни. В детстве я училась кататься на велосипеде, совершая поездки в город, который находится в шести километрах от моего родного города. По вечерам мы с друзьями ездили из одного города в другой, чтобы там выпить», - рассказывает Масато-Рандоя.
Что еще? В Италии вы можете сесть за руль за при показателе промилле 0,5, а в Эстонии только при нуле. В Италии расстояния измеряются в часах, а в Эстонии - в километрах.
«Когда мне нужно было добраться до моря, озера или гор в Италии, дорога занимала полтора часа, а здесь говорится, что расстояние составляет 100–150 километров», - делится женщина.
Масато-Рандоя говорит, что Эстония никогда не казалась ей бедной по сравнению с Италией, хотя в 2007 году стоимость жизни в Эстонии ей казалась намного ниже, чем в Италии.
Согласно стереотипу, итальянцы очень эмоциональны, а эстонцы сдержанны. Масато-Рандоя не согласна с тем, что эстонцы такие - они довольно открыты и любопытны.
«Эстонцы всегда приходят на помощь, когда их об этом просят - такого не встретишь в Италии. Например, вчера я должна была подготовить тур по Нарва-Йыэсуу и попросила, чтобы мне дали информацию о тире. Я сразу же получила помощь» - поделилась Ирэн.
Хорошо знающий Масато-Рандоджу Кристел Хабакук из Нарвского музея подтверждает, что Ирэн разрушает стереотип об итальянцах, придерживаясь времени с предельной точностью. В этом отношении Масато-Рандоя совсем не похожа и на нарвитян.
Хабакук называет Ирэн тихой, скромной и спокойной. И признается в тайном желании уехать жить в Италию хотя бы на какое-то время.
«Ирэн не театральна и не драматична, какой ожидают увидеть итальянку в Эстонии. Она уверена в себе и целеустремленна, одним словом - сильная женщина», - рассказывает Хабакук.
Хабакук знает мужа Ирэн Индрека из средней школы - когда он преподавал в Нарвской эстонской гимназии. Он описывает его как спокойного человека.
Хрупкая Ирэн ростом 158 сантиметров и 194-сантиметровый Индрек - вместе они великолепны.
Роковая встреча
Получив степень бакалавра, Масато несколько месяцев работала дома в Падуе, а затем еще три месяца изучала русский язык в Санкт-Петербурге.
Она познакомилась со своим будущим мужем, когда получила степень магистра в Тартуском университете. Роковая встреча произошла, когда проходила практику в Нарвском музее.
Магистерская диссертация Ирины рассказывает о Нарве и самобытности местных жителей. «Нарская молодежь не считает себя эстонцами. Когда они едут в Россию, то не чувствуют себя и русскими. Они определяют себя как эстонских русских», - говорит Ирэн.
Масато-Рандоя родилась в католической стране и, конечно, была крещена в детстве, но в Эстонии она не ходит на богослужения. Тем не менее, супруги выбрали Александровскую церковь в Нарве в качестве места для бракосочетания в 2014 году.
Сначала пара общалась на английском, но когда Масато-Рандоя начала работать в эстонской школе, выяснилось, что они могут общаться и на эстонском языке дома.
«Языковой барьер может стать проблемой для отношений, если один из партнеров говорит на чужом для себя языке. Но если вы понимаете, что у вас смешанная семья, то становитесь более терпимыми, потому что знаете, что партнер из другой культуры и с другим мышлением. Вы готовы к этому. Все зависит от конкретных людей, и я всегда хотела смешанную семью и детей, которые говорят по крайней мере на двух языках. Я достигла этого и поэтому очень счастлива», - говорит Масато-Рандоя. В семье двое детей, шестилетняя и трехлетняя дочь говорят по-итальянски с матерью, по-эстонски с отцом, а в в детском саду по-русски и по-эстонски.
Учитесь тому, что вам интересно
Масато-Рандоя называет Нарвскую эстонскую гимназию маленькой семьей с теплой атмосферой. Она говорит, что чувствует там дружескую поддержку.
«В то же время, маленькая школа означает малое количество денег, и у учителей нет большого количества инструментов для обучения - например, досок, проекторов», - говорит Масато-Рандоя.
Итальянская школьная система отличается от эстонской. Вы идете в начальную школу в возрасте шести лет и учитесь там до 11 лет. Затем следует средняя школа, в которой вы учитесь три года.
«Я выбрала школу, которая специализируется на туризме - там были даны предметы, связанные с туризмом, и внимание было уделено изучению иностранных языков. Мне больше нравится итальянская система, потому что я уверена, что лучше изучать то, что мне нравится, чем изучать много предметов одновременно. Я не хотела изучать физику, химию, биологию - вот почему я не пошла в старшую школу, а в школу туризма, которая мне нравилась и где не было реальных предметов », - говорит Масато-Рандоя.
Она не чувствует большой тоски по Италии, потому что ее страна рождения находится близко. «У меня такое ощущение, что Таллинн еще дальше, потому что куда утомительнее ехать туда с детьми, чем лететь в Венецию три часа. Я нахожу много итальянских продуктов и брендов в Эстонии. Я умею готовить, и поэтому не скучаю по итальянской кухне », - говорит Масато-Рандоя, которая кажется немного обиженной при вопросе, кто готовит дома.
Ирэн называет свою домашнюю кухню эстонско-итальянской, потому что в один день основное блюдо - картошка и соус, а в другой - ризотто.