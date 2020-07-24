Венецианка живет в Нарве, как в мечте

Хабакук называет Ирэн тихой, скромной и спокойной. И признается в тайном желании уехать жить в Италию хотя бы на какое-то время.

«Ирэн не театральна и не драматична, какой ожидают увидеть итальянку в Эстонии. Она уверена в себе и целеустремленна, одним словом - сильная женщина», - рассказывает Хабакук.

Хабакук знает мужа Ирэн Индрека из средней школы - когда он преподавал в Нарвской эстонской гимназии. Он описывает его как спокойного человека.

Хрупкая Ирэн ростом 158 сантиметров и 194-сантиметровый Индрек - вместе они великолепны.

Роковая встреча

Получив степень бакалавра, Масато несколько месяцев работала дома в Падуе, а затем еще три месяца изучала русский язык в Санкт-Петербурге.

Она познакомилась со своим будущим мужем, когда получила степень магистра в Тартуском университете. Роковая встреча произошла, когда проходила практику в Нарвском музее.

Магистерская диссертация Ирины рассказывает о Нарве и самобытности местных жителей. «Нарская молодежь не считает себя эстонцами. Когда они едут в Россию, то не чувствуют себя и русскими. Они определяют себя как эстонских русских», - говорит Ирэн.

Масато-Рандоя родилась в католической стране и, конечно, была крещена в детстве, но в Эстонии она не ходит на богослужения. Тем не менее, супруги выбрали Александровскую церковь в Нарве в качестве места для бракосочетания в 2014 году.

Сначала пара общалась на английском, но когда Масато-Рандоя начала работать в эстонской школе, выяснилось, что они могут общаться и на эстонском языке дома.

«Языковой барьер может стать проблемой для отношений, если один из партнеров говорит на чужом для себя языке. Но если вы понимаете, что у вас смешанная семья, то становитесь более терпимыми, потому что знаете, что партнер из другой культуры и с другим мышлением. Вы готовы к этому. Все зависит от конкретных людей, и я всегда хотела смешанную семью и детей, которые говорят по крайней мере на двух языках. Я достигла этого и поэтому очень счастлива», - говорит Масато-Рандоя. В семье двое детей, шестилетняя и трехлетняя дочь говорят по-итальянски с матерью, по-эстонски с отцом, а в в детском саду по-русски и по-эстонски.

Учитесь тому, что вам интересно

Масато-Рандоя называет Нарвскую эстонскую гимназию маленькой семьей с теплой атмосферой. Она говорит, что чувствует там дружескую поддержку.

«В то же время, маленькая школа означает малое количество денег, и у учителей нет большого количества инструментов для обучения - например, досок, проекторов», - говорит Масато-Рандоя.

Итальянская школьная система отличается от эстонской. Вы идете в начальную школу в возрасте шести лет и учитесь там до 11 лет. Затем следует средняя школа, в которой вы учитесь три года.

«Я выбрала школу, которая специализируется на туризме - там были даны предметы, связанные с туризмом, и внимание было уделено изучению иностранных языков. Мне больше нравится итальянская система, потому что я уверена, что лучше изучать то, что мне нравится, чем изучать много предметов одновременно. Я не хотела изучать физику, химию, биологию - вот почему я не пошла в старшую школу, а в школу туризма, которая мне нравилась и где не было реальных предметов », - говорит Масато-Рандоя.

Она не чувствует большой тоски по Италии, потому что ее страна рождения находится близко. «У меня такое ощущение, что Таллинн еще дальше, потому что куда утомительнее ехать туда с детьми, чем лететь в Венецию три часа. Я нахожу много итальянских продуктов и брендов в Эстонии. Я умею готовить, и поэтому не скучаю по итальянской кухне », - говорит Масато-Рандоя, которая кажется немного обиженной при вопросе, кто готовит дома.