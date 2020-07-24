Традиционные летние праздники в Нарве откладываются, но не отменяются

Пропала только Иванова ночь

Дмитрий Вергун из нарвского Отдела культуры рассказал, что сейчас культурные и спортивные мероприятия в городе проводятся уже практически в обычном режиме. Из ежегодных общегородских событий был отменен только праздник Ивановой ночи.

“Какие-то мероприятия были перенесены, какие-то будут проходить с учетом тех ограничений, которые существуют, - сказал Дмитрий Вергун. - Всю осеннюю программу, которую мы планировали, будем реализовывать. Сейчас есть ограничение - 50% заполняемость внутри помещения - но даже при этих условиях те концерты, которые мы планировали, мы проведем. Что касается самого крупного праздника - Дней города - я думаю, мы дадим информацию в начале августа или в самом конце июля”.

Пока окончательно не определена даже дата проведения Дней города. Сотрудники Отдела культуры ведут переговоры также с коллегами из Санкт-Петербурга, поскольку обычно Дни города проводятся вместе с фестивалем “Мост Дружбы”, в котором участвуют петербургские артисты. Дмитрий Вергун надеется, что фестиваль всё-таки удастся провести до конца этого года.

“Следим за ситуацией, подстраиваемся, приспосабливаемся, - сказал он. - Для нас это, наверное, проще. Для коммерческого сектора тяжелее, потому что ограничение в 50% заполняемости - конечно, оно сужает возможности, доход потенциально будет меньше”.

Единственный оперный фестиваль для Эстонии, Латвии и Финляндии

Дни оперы в Нарве в этом году пройдут в пятый раз. Художественный руководитель Юлия Савицкая рассказала, что изначально планировалось организовать оперный праздник в Нарве и Ивангороде одновременно, но закрытие границ сделало это невозможным, и весь фестиваль пройдет на Кренгольме.

“В этом году фестиваль состоится с четвертого сентября по тринадцатое сентября, - рассказала Юлия Савицкая. - Мы ожидаем гостей из Израиля, Латвии и из России - если получится”.

Фестиваль откроет “Фигаро” в постановке эстонского режиссера Неэми Кунингаса и с международным составом исполнителей - если его удастся собрать в Эстонии. В постановке должны участвовать певцы из итальянской La Scala, из США, Израиля, Франции. Но организаторы готовы к тому, что часть артистов не сможет приехать, и готовят им замену.

Петербургский Мюзик-Холл планирует показать в Нарве детский спектакль “Злючка”, премьеру которого в самом Санкт-Петербурге пришлось перенести на сентябрь, и в Нарве он, получается, будет показан даже раньше. На данный момент организаторы рассчитывают, что привезти артистов из России всё же удастся.

По словам Юлии Савицкой, опыт прошлых лет показал, что зрителей меньше интересуют современные оперы, поэтому в этом году программа будет составлена, в основном, из барочных опер.

“В этом году это не только единственный оперный фестиваль в Эстонии. В Финляндии в этом году не состоится, и в Латвии тоже. Поэтому к нашему фестивалю достаточно большой интерес”, - сказала Юлия Савицкая.

“Вкусы Нарвы” в новом месте, чтобы соблюдать дистанцию

Кулинарный фестиваль “Вкусы Нарвы” в этом году пройдет 1 августа. Местом проведения выбран не речной променад, как обычно, а Липовую ямку. Это сделано для того, чтобы сделать больше расстояния между палатками, в которых повара различных ресторанов будут предлагать свои блюда. Также на променаде обычно были плотные очереди к палаткам, а на новом месте, рассчитывают организаторы, людям будет проще соблюдать дистанцию. Из этих же соображений на фестивале не будет концерта.

“Мы решили рискнуть и не отменять этот фестиваль. Мы его передвинули - обычно он бывает в первой половине лета, в этом году будет первого августа, начало - в 12.00”, - рассказал директор Департамента развития и экономики Нарвы Юрий Сайя.

Station Narva - на месяц раньше

Третий по счету фестиваль современной музыки и городской культуры Station Narva, наоборот, пройдет в этом году на месяц раньше, чем в прошлые годы. Его мероприятия запланированы на 26 и 27 августа.

Хедлайнерами фестиваля станут легенда драм-н-бэйса Рони Сайз, немецкий новатор электронной музыки Mouse on Mars и датская панк-рок-группа Iceage.