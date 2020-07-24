Женщина в течение часа следовала за объявленным в розыск человеком, но полиция так и не приехала

«Недавно в Rus.Postimees была статья о том, что полиция просит помощи в поисках 69-летнего Виктора, который может находиться в Кохтла-Ярве. Я вызвала полицию, так как сегодня утром увидела разыскиваемого человека на улице. Я час торчала возле него, но стражи порядка так и не приехали», - рассказала возмущенная Наталья.

По словам читательницы, в 11:25 она позвонила по номеру 112 и сказала, что гуляет с собакой, видит объявленного в розыск Виктора и это точно он. «Оператор попросил подождать и пообещал передать мое сообщение дальше. Я час бродила за этим товарищем, но полиция так и не приехала. Я чуть с ума не сошла от жары, - негодует Наталья. - Этот дед стал уходить - я за ним, но так, чтобы не терять из поля зрения дорогу, по которой приедет полиция. Но этого не случилось, поэтому я плюнула и вернулась домой».

Руководитель службы оперативной информации Лыунаской префектуры Оттомар Вирк рассказал, что вчера около 16:00 69-летний Виктор был найден и возвращен в дом попечения. Состояние его здоровья было хорошим, и он не нуждался в дополнительной медицинской помощи. Виктор объяснил, что не хочет жить в доме попечения, поэтому и ранее покидал его.

«Первое сообщение о пропавшем Викторе полиция получила в районе 12:00, когда позвонивший человек заметил его на улице Олеви в Кохтла-Ярве. Полицейский, занимавшийся этим вызовом, передал информацию в местное отделение полиции, но как некритичную по срочности, хотя необходимо было выслать на место патруль. Такие случаи происходят крайне редко. Обычно патруль при получении подобных сообщений реагирует при первой же возможности», - объяснил Оттомар Вирк.

«После получения второго звонка на место был выслан патруль, который доставил Виктора обратно в дом попечения. Хотим поблагодарить всех людей, позвонивших и сообщивших о Викторе», - подчеркнул он.

За год полиция получает около 4000 сообщений о пропавших людях, что составляет более десяти сообщений каждый день. «В каждом случае полиция оценивает степень опасности для жизни и здоровья человека индивидуально и в зависимости от этой степени опасности использует все возможности, чтобы как можно скорее найти пропавшего человека, начиная со сбора информации, привлечения добровольцев, использования полицейских сирен и вплоть до использования поисковых собак, дронов и вертолета. 98 процентов операций по поиску завершаются быстро, в двух процентах случаев требуется запуск полномасштабной поисковой операции», - рассказал Оттомар Вирк.

Что делать, если пропал близкий человек?

Если есть подозрение, что ваш близкий человек попал в беду, об этом следует незамедлительно сообщить в полицию. Даже час промедления может оказаться фатальным. Полиция начнет поиски на основании собранной информации о пропавшем человеке. У вас тоже есть возможность помочь, если перед тем, как позвонить в центр тревоги, вы обдумаете следующее:

Временной промежуток: когда и где вы последний раз видели разыскиваемого, куда и когда он мог пойти?

Обстоятельства: предшествовали ли его исчезновению конфликты или другие проблемы (сложные отношения, долги, зависимости) или же это было внезапное исчезновение?

Повторяемость: уходил ли ранее разыскиваемый из дома без предупреждения? Как он объяснял свои поступки и где находился?

Словесный портрет: как был одет разыскиваемый? При необходимости посмотрите оставшиеся дома вещи, чтобы понять, что могло быть на нем.

Состояние здоровья: какого физическое и психическое состояние разыскиваемого, нуждается ли он в лекарствах и есть ли они у него?

Контакты: с кем общается разыскиваемый и с кем может находиться — при необходимости составь список контактов и адресов.

Телефон: был ли он у него с собой? Если телефон остался дома, кому в последний раз человек звонил или отправлял сообщения?

Другие средства связи: были ли у разыскиваемого другие технические устройства, такие как ноутбук или планшет?

Соцсети: какие аккаунты имеет разыскиваемый и использовал ли он их после исчезновения?

Рутина: каков обычный распорядок дня пропавшего, в том числе его работа и хобби?

Разговоры: рассказывал ли разыскиваемый ранее о местах, которые хотел бы посетить?

Любимые места: были ли у пропавшего места, где можно привести мысли в порядок — место рождения, какая-нибудь тропа здоровья, водоем, горная вершина или что-нибудь еще?

Транспорт: мог ли разыскиваемый уехать на автомобиле? Марка, модель, регистрационный номер транспортного средства.

Степень опасности: опасен ли пропавший для себя или других людей?

Избегайте ситуации, когда вы передаете эту информацию посторонним людям. Полиция делится с добровольцами всеми необходимыми данными и обеспечивает, чтобы в ходе поисков близким пропавшего была обеспечена приватность. Если обещающие помочь люди требуют деньги за поиски, отказывайтесь от их услуг.