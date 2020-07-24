Маклер: студенческий ажиотаж вокруг съемного жилья в этом году начался раньше обычного

«Рынок студенческих квартир в Таллинне и Тарту активизировался уже в июле, - объяснил член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. - Студенты активно ищут как съемные квартиры, так и квартиры для покупки».

Хотя свободные квартиры не заканчиваются и к началу учебного года, опоздавшим студентам придется довольствоваться неудобным местом или худшими условиями жизни. «Более ранние и активные студенты и их родители уже сняли квартиры в лучшем состоянии, находящиеся рядом с учебными корпусами», - подчеркнул Саксинг.

В то время как купленная квартира может нуждаться в мелком ремонте, съемные квартиры должны быть готовы к немедленному переезду. «Богемно-романтические варианты с печным отоплением и холодной водой ценятся не очень высоко, - отметил Саксинг. - Сегодняшние студенты предпочитает более комфортное жилье».

Семьи, в которых несколько детей близкого возраста, часто предпочитают покупать квартиру. По словам Саксинга, купленная для студента квартира рассматривается как инвестиция. Таким образом, низкая цена покупки не является единственным аргументом, так как в будущем цена квартиры может вырасти, и при последующей продаже можно получить прибыль, также принимается во внимание возможность сдавать ее на летние месяцы.