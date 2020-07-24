Валерий Цепкало. ФОТО: VASILY FEDOSENKO/REUTERS

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, который планировал участвовать в президентских выборах, бежал из страны в Россию вместе с двумя детьми. Политик говорит, что опасался ареста, а также того, что его семью могут лишить родительских прав. Об этом сообщили корреспонденты Би-би-си в Минске.

Такую же информацию со ссылкой на его жену, Веронику Цепкало дал телеканал «Дождь».

Цепкало считался одним из основных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко на выборах 9 августа. Однако ЦИК Белоруссии его кандидатуру не зарегистрировал. По официальной версии, он не смог собрать 100 тыс. подписей, необходимых для того, чтобы стать кандидатом.

29 июня, за день до отказа в регистрации, МВД Белоруссии объявило, что проводит проверку материалов, которые «свидетельствуют о противоправной деятельности» Цепкало.

Начиная с 23 июля, многие белорусские СМИ написали о том, что Цепкало покинул Беларусь.

В четверг вечером пресс-секретарь политика Алексей Урбан опроверг эту информацию. Он заявил, что Цепкало не участвовал в публичных мероприятиях в последние дни из-за подозрения на коронавирус.

Ожидается, что в ближайшее время Вероника Цепкало, работающая сейчас в штабе другого кандидата в президенты Светланы Тихановской, выступит на митинге и расскажет подробности этой истории.

Три женщины против Лукашенко

ЦИК Белоруссии допустил до президентских выборов пятерых кандидатов. Из оппозиционных политиков проверку подписей прошла только Светлана Тихановская - при том, что изначально баллотироваться собирался ее муж Сергей Тихановский; он сейчас под арестом.

В штаб Тихановской после этого вошли Вероника Цепкало и Мария Колесникова, работавшая в штабе также арестованного оппозиционера Виктора Бабарико.